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和泰汽車攜中油拓展洗車服務版圖 OpenHub 躍居全台最大洗車服務平台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車「OpenHub 洗車地圖」歡慶中油指定據點加入，推出限時回饋「購券現折30元」優惠。和泰集團／提供
和泰汽車「OpenHub 洗車地圖」歡慶中油指定據點加入，推出限時回饋「購券現折30元」優惠。和泰集團／提供

為持續拓展數位用車服務版圖，和泰汽車旗下人車生活服務平台「OpenHub 洗車地圖」宣布與中油合作，正式導入全台超過200 個中油指定加油站洗車據點，攜手中油擴大服務網絡　洗車地圖突破全台 400 站。

此次合作不僅大幅提升洗車服務的據點密度與涵蓋範圍，更讓「OpenHub 洗車地圖」合作站點一舉突破 400 站，成為全台最大的洗車服務平台。TOYOTA 與 Lexus 車主透過 My Toyota、Lexus Plus App，即可線上購買「100元中油洗車折抵券」，享受更便利的數位洗車服務。

「OpenHub 洗車地圖」自推出以來，持續串聯不同品牌與通路的洗車服務，讓車主可透過單一平台查找據點、購買洗車券，降低跨品牌使用不同服務流程的不便。目前平台已整合全國加油站、車容坊、統一精工－速邁樂等合作品牌，此次再加入全台超過200個中油指定加油站洗車據點，使整體服務規模突破 400 站，進一步提升服務的便利性與全台涵蓋率。

中油擁有遍布全台的服務網絡，是國內車主日常用車生活中重要的服務通路。此次雙方合作，不僅是「OpenHub 洗車地圖」擴大服務規模的重要里程碑，也代表平台持續串聯大型用車服務夥伴，從數位平台延伸至車主日常生活中的實體服務場景。透過中油廣泛的據點布局，TOYOTA 與 LEXUS 車主未來無論日常通勤或跨縣市移動，都能更便利地找到鄰近洗車服務。

為歡慶中油指定加油站洗車據點上線，即日起至2026年10月31日，TOYOTA 與 Lexus車主於 My Toyota、Lexus Plus App「洗車地圖」購買中油「100 元洗車折抵券」，即可享現折30 元優惠，本次活動限量 2,000 名，每位會員於活動期間限享一次折扣，額滿為止。購券後即可前往適用的中油指定加油站洗車據點使用，以更優惠的價格體驗便利的數位洗車服務。

「OpenHub 洗車地圖」持續整合全台洗車服務資源，串聯合作品牌據點與電子洗車券服務，車主購券後僅需出示條碼即可完成核銷，省去攜帶紙本票券的不便，讓洗車服務更加簡單便利。除了洗車服務外，OpenHub 亦建構全台充電漫遊服務，目前已串聯 13 家充電營運商、超過 2,100 個充電站點，電動車車主透過 My Toyota 與 Lexus Plus App，即可完成站點查詢、啟動充電及付款，減少下載多個 App、重複註冊會員與跨平台操作的繁瑣流程，享受更便利流暢的數位用車體驗。

未來 OpenHub 將持續擴大合作生態圈，攜手更多優質服務夥伴，豐富服務內容並拓展全台服務網絡，同時持續優化車主 App 使用體驗。透過整合充電、洗車等多元用車場景，逐步完善一站式人車生活服務平台，為車主帶來更便利、智慧的用車體驗。

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