2026 TOYOTA RUN 挺你一起跑！ 攜手視障朋友同行

TOYOTA秉持著「量產幸福」的願景，希望透過活動創造陪伴與關懷的機會，在2026年推出全新路跑系列「TOYOTA RUN 挺你一起跑」活動，匯集「寵物」、「樂齡」、「視障」三大族群，免報名費即可參加。

系列第三場「台中視障場」已於9月19日（六）在台中市潭雅神綠園道和平場站圓滿落幕，吸引約700名視障跑者、陪跑員與民眾共襄盛舉。

本場特別邀請歌手梁文音攜手視障樂團帶來公益演出，視障鐵人李協興亦登台分享人生經歷；針對視障族群的感官需求，更打造特製的「AI錄音打氣牆」，用聲音為跑者集氣。會場同步展示年初改款上市的全球銷售霸主1RAV4、COROLLA CROSS六十周年典藏版等人氣車款，TOWN ACE VAN則化身補給車，全日提供水分與補給。

為讓這份陪伴更有溫度，活動現場特別邀請歌手梁文音攜手視障樂團帶來公益演出，以歌聲為完賽的跑者與陪跑員送上祝福，也讓在場民眾看見視障朋友在音樂上的才華與熱情。視障鐵人李協興也現身現場，與跑者分享自己從失去視力到重新走向賽道的歷程，鼓勵視障朋友勇於走出戶外、不為生命設限。

延續TOYOTA RUN系列的AI互動設計，台中場針對視障族群的感官需求，打造特製的「AI錄音打氣牆」。民眾可現場錄製專屬加油語音，透過AI彙整後播放，讓視障跑者即使看不見現場畫面，也能夠聽到來自旁人的鼓勵，現場也提供「AI完賽證書」等數位體驗，讓記憶永久留存。

視障跑者與陪跑員並肩前行，共同迎向終點線。和泰集團／提供