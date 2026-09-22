PS、ABS 價揚 台化、國喬、台達化營運進補

中東衝突催動油價，近一周塑化上游原料報價中，最大宗石化原料乙烯價格較上周持平，丙烯則每公噸上漲50美元、漲幅約4%。苯乙烯（SM）每噸下跌32美元，跌幅2.6%。聚氯乙烯（PVC）上游原料VCM則上漲約30美元、漲幅30%。

下游泛用樹脂產品則齊迎漲勢。其中，又以聚苯乙烯（PS）、ABS漲幅居冠。PS每噸上漲70美元、漲幅4.9%；ABS每噸上漲60美元、漲幅3.8%。聚丙烯（PP）則每噸上漲30美元、漲幅2.6%。低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）則分別上漲0.4%及0.9%。PVC則持平。僅HDPE每噸小幅下跌5美元、跌幅0.5%。

芳香烴產品中，苯每噸則下跌69美元、跌幅達5.6%；對二甲苯（PX）每噸下跌約32美元、跌幅2.6%；鄰二甲苯（OX）每噸每噸則上漲24.8美元、漲幅1.8%。

化纖原料部分，除對苯二甲酸（PTA）下跌1.8%、己內醯胺（CPL）持平外，乙二醇（EG）每噸上漲10美元、漲幅1.3%、丙烯晴（AN）每噸則上漲20美元、漲幅1.3%。

台化（1326）先前指出，預估ABS、PS等產品，9月家電及聖誕節需求開始恢復，預估產銷量會將改善許多。台達化（1309）先前表示，第3季下游家電及電子產業步入傳統旺季，剛需買氣有望提升。加上供料回復正常水準，預期開工率將較第2季回升，報價也呈現溫和復甦走勢。

台達化指出，由於中國大陸需求不振、廠商難以獲利，ABS、PS產品開工率都處於下降趨勢，向海外低價搶市的情況預估將減少。而台達化長年耕耘非中國市場有成，目前ABS有88%銷往非大陸香港市場、GPS也高達95%。隨供料回穩，台達化開工率目前已在五成以上，第3季在印度等主要外銷市場市況回溫、中國大陸競爭壓力趨緩下，展望相對正向。