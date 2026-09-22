東森投資190億打造恩典大樓 12月底開幕晶英酒店成亮點

隨著東森恩典大樓（Grace Tower）主體輪廓逐漸成形，開車南下行經國道1號林口交流道或五楊高架時，已可清楚看見醒目的白色高樓矗立於林口台地，成為北台灣城市天際線的新座標。

東森恩典大樓預計今年12月底正式開幕，其中備受矚目的「450台灣之眼」景觀空間，也將隨大樓啟用逐步亮相。

「450台灣之眼」來自整體高空視野概念。東森恩典大樓建築高度約199公尺，加上林口台地約253公尺海拔，形成海拔超過450公尺的高空景觀視野，因此命名為「450台灣之眼」。未來從高樓層向外眺望，可遠眺台灣海峽、淡江大橋及台北101等景觀與城市地標，形成遼闊的北台灣高空視野，也讓「450台灣之眼」成為東森恩典大樓最具辨識度的品牌亮點之一。

除了高空景觀，交通區位也是東森恩典大樓的重要優勢。大樓位於機場捷運A9林口站旁，步行約3分鐘即可抵達，並規劃約1000個停車位；鄰近國道1號林口交流道，可快速串聯台北都會區與桃園國際機場；周邊有三井OUTLET等商業設施，生活圈並涵蓋亦林口長庚醫院及周邊醫療、商務與休閒機能，具備企業總部、商務接待與旅遊休閒所需的便利條件。

東森集團為打造全球營運總部並朝向會員經濟發展，整體投入近190億元。大樓一樓迎賓大廳規劃11公尺挑高、43公尺寬幅無柱玻璃；戶外景觀並規劃種植12棵百年羅漢松，以綠意景觀串聯建築入口與開放空間。未來將整合「450台灣之眼」觀景台、晶英酒店、餐飲、國際會議中心、健康休閒及會員服務等多元機能，並引進晶華軒、三燔及Robin’s牛排等餐飲品牌，進一步強化住宿、餐飲與商務接待機能，成為深化會員經濟的重要場域，以健康、美業、媒體、線上線下、會員經濟及AI人工智慧六大策略，串聯集團多元事業與會員服務，從個人需求延伸至家庭生活，打造「三代同堂」的會員生活服務體驗。

隨著12月底開幕腳步接近，東森恩典大樓的外觀、入口廣場與周邊景觀陸續完成。從行經國道即可遠眺的白色高樓，到未來走進「450台灣之眼」感受海拔超過450公尺的高空視野，東森恩典大樓將從全球營運總部進一步延伸為結合商務、餐旅、會員經濟與生活體驗的台灣新地標。