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台扣件人才需求年增24.53% 技術斷層成隱憂

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣扣件產業加速朝高值化轉型，也同步拉高人才需求。1111人力銀行22日表示，扣件產業相關工作機會數較去年同期成長約24.53%，部分主管職缺月薪更達7萬元起跳；不過，產業也面臨技術人才老化及傳承斷層問題，如何留住資深技術、加速培養新血，成為下一階段產業升級關鍵。

台灣是全球扣件產業重鎮。1111人力銀行引述CNN網站專題指出，台灣扣件約占全球產量13%；另據台灣硬體產業資料，台灣為全球第三大扣件出口地區，逾九成產品銷往海外，其中美國為最大出口市場，出口金額17億9,420萬美元，占整體出口42.7%。

1111人力銀行引用STS統計數字協會數據，今年8月單月出口總額3.57億美元，受到全球建材及一般工業需求趨緩影響，年減6.93%；不過，今年前八月平均出口單價逆勢年增5.15%，升至每公斤3.67美元，反映業者持續朝高附加價值產品轉型。

扣件產品除常見的螺絲、螺帽外，也包括扣環、墊圈等零組件，應用範圍已逐步延伸至航太、電動車及醫療等高階產業。1111人力銀行指出，隨著AI及資料中心投資擴大，帶動半導體先進製程、封測及AI伺服器供應鏈擴產，高科技製造設備與相關產線持續增加，也推升耐腐蝕、耐高溫及高精度等高階扣件需求，進一步帶動專業技術人才需求。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，許多傳統產業都面臨「經驗流失」問題，企業應將人才策略從單純徵才進一步延伸至「傳承」，例如建立製程SOP、問題案例資料庫及設備操作紀錄，也可運用AI協助整理資深技術人員的判斷邏輯，把存在個人腦中的know-how，轉化為可累積、複製的企業知識資產。

莊雨潔也指出，有意轉職傳產的人才，可朝AI及自動化相關能力發展，協助傳統產業導入數位工具；在資深人才逐步退休、產業持續升級之際，如何讓新舊人才順利接軌，將直接影響台灣製造業後續競爭力。

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