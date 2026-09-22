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欣達環工獲評新竹客雅再生水BTO案最優申請人 預估投資金額約84.5億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新竹市政府頒發再生水經營業許可。欣陸投控／提供
新竹市政府頒發再生水經營業許可。欣陸投控／提供

欣陸投控（3703）旗下欣達環工22日宣布，獲評為「新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用BTO案」最優申請人，並已完成議約程序。欣陸投控表示，本案預估投資金額約84.5億元，興建及特許期合計約18.5年，欣達環工已完成議約，並於今日取得再生水經營業許可，後續將負責本案污水處理、再生水及取輸配水相關設施的建置與營運。

欣陸投控表示，本案採BTO（Build-Transfer-Operate，興建、移轉及營運）模式推動，主要包括客雅水資源回收中心污水處理廠擴建工程、再生水廠新建工程，以及相關取輸水與輸配水設施。完工後污水處理廠整體處理能力達70,000 CMD；再生水系統每日可供應4萬噸再生水，主要供應寶山二期園區使用。

新竹科學園區為台灣重要高科技產業聚落，隨著產業持續發展，穩定且多元的水源供應日益重要。再生水透過既有水資源回收再利用，可作為傳統水源以外的補充水源，降低對單一水源的依賴，並提升區域水資源調度彈性。

欣達環工表示，客雅案集結公司在再生水領域累積的經驗與技術，是目前公司再生水業務發展的重要成果。未來將持續深化水處理技術與營運能力，積極評估新技術的導入與應用，並以水處理專業支撐台灣產業發展及水資源永續利用。

水資源 新竹

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