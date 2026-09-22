新北市國際採購商洽會登場 歐美亞12國44家國際買主齊聚拚30億商機

新北市政府今天舉辦2026新北市國際採購商洽會，邀集歐洲、美洲及亞洲共44家國際買主，協助企業拓展海外市場。市長侯友宜表示，新北有30萬家的廠商跟工廠，包括AI智慧科技到無人機、ESG環境節能及傳統產業等，展現新北市多元產業的實力。

經發局表示，新北年度盛事2026 新北市國際採購商洽會，以「聚勢未來．鏈動全球」為主題，攜手台北市、基隆市與桃園市，邀集來自歐洲、美洲及亞洲等地國際買主，與北北基桃四市的企業進行一對一實體或視訊商洽，打造國際買主與臺灣企業深度交流的重要平台。

本次商洽會聚焦「智慧製造與AI應用」、「ESG永續供應鏈」、「智慧車聯與綠色能源」、「智慧醫療與健康科技」、「數位服務與跨境商務」及「傳產加值推廣（陶瓷、茶葉）」 六大主題領域，展現新北市多元創新、智慧科技與文化特色兼具的產業實力，邀請全球相關企業買家來台洽談採購與技術合作，期盼透過活動協助新北企業拓展海外商機、提升商洽效益與品牌能見度，進一步強化國際競爭力，邁向全球市場。

新北市長侯友宜致詞時表示，新北市是全台最大的城市，有30萬家的廠商跟工廠，是一個千萬人口的生活圈。今天的國際採購商洽會雖然是新北市的商洽會，其實也是全台灣的商洽會，共有來自12國44家的外商買主，新北市也有超過百家的廠商共襄盛舉，用一對一實體或是視訊方式商洽，攜手跟全世界做生意。侯友宜也盼這幾天的商洽會成交金額能超過30億元的目標。

經發局指出，國際採購商洽會自2013年舉辦迄今已邁入第14年，累計辦理超過8500場媒合場次，創造逾1020億元商機。今年除辦理商洽媒合外，也將邀集各主題領域企業設攤展示最新產品及技術成果，促進業者交流合作。今年也延續去年規劃傳產實體商洽及現場展售專區，邀請新北茶葉及陶瓷業者展示特色產品，透過現場體驗吸引買主及參觀者，推廣新北在地特色產業。讓參與廠商掌握全球產業趨勢，拓展國際曝光與合作機會，提升國際市場競爭力。

現場有多家在地廠商展示新北特色產品。記者黃子騰／攝影

侯友宜主持新北市國際採購商洽會啟動儀式。記者黃子騰／攝影

廠商向侯友宜介紹機器狗。記者黃子騰／攝影