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南港玉成段公辦都更簽約 國泰、台灣三井將蓋兩棟25層大樓

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「南港玉成段公辦都更案」由臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者，出資團隊由國泰建設與台灣三井不動產共同合作參與，更新後預計興建2棟地上25層、地下5層建築；臺北住都中心董事長張溫德表示，都更不只是「把老房子拆掉重蓋」，更重要的是重新整理一個社區的生活環境。圖為「南港玉成段公辦都更案」3D示意圖；臺北市住宅及都市更新中心／提供
「南港玉成段公辦都更案」由臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者，出資團隊由國泰建設與台灣三井不動產共同合作參與，更新後預計興建2棟地上25層、地下5層建築；臺北住都中心董事長張溫德表示，都更不只是「把老房子拆掉重蓋」，更重要的是重新整理一個社區的生活環境。圖為「南港玉成段公辦都更案」3D示意圖；臺北市住宅及都市更新中心／提供

位於南港產業生活特定專用區的「南港玉成段公辦都市更新案」21日完成招商簽約，成為7599專案在南港產專區首件完成招商簽約的案件。基地內130戶、屋齡多已超過55年的老舊住宅，將透過公辦都更改善居住安全及都市環境，正式邁入更新重建階段。

「南港玉成段公辦都更案」由臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者，出資團隊由國泰建設與台灣三井不動產共同合作參與，後續將與市府、住都中心及住戶共同推動更新。

臺北住都中心董事長張溫德表示，這個案子從住戶最初對更新的疑慮，到逐步建立共識、完成模擬選配，再到招商簽約，最重要的關鍵不是程序走得多快，而是住戶願意相信彼此，也相信公辦都更團隊能陪著社區一起走下去。

張溫德表示，都市更新不只是「把老房子拆掉重蓋」，更重要的是重新整理一個社區的生活環境。

「南港玉成段公辦都更案」更新重建不只是環境的轉換，更保留了社區的「客廳」，讓熟悉的街頭巷尾依舊能連結鄰里之間的情感。透過更新，也將同步改善居住安全、公共空間與生活機能，讓居民在新的環境中，仍能延續原有的社區記憶與生活關係。

「南港玉成段公辦都更案」基地位於南港區玉成段，鄰近捷運昆陽站，基地面積約3,496平方公尺、約1,058坪，更新前共有130戶，建築物多已超過55年。更新後預計興建2棟地上25層、地下5層建築，並導入綠建築、智慧建築、建築能效及耐震設計，朝向安全、低碳及韌性社區發展。

國泰建設總經理郭文鎧、台灣三井不動產董事長久一康洋表示，雙方攜手合作，不僅是專業與創新的結合，更希望為社區注入新的價值，打造兼具品質與人性化的理想生活場域。

而國泰建設深耕南港多年，秉持穩健與紮實的施工品質，為本案交屋品質與永續服務提供最佳保證。本次公辦都更案不僅是建築更新，更是幸福家園的新提案，期盼打造優質居住環境，全面提升街區的幸福感。

透過「南港玉成段公辦都更案」也將增加公共利益回饋，包括規劃幸福住宅、綠化及友善公共空間，並配合臺北市體感降溫政策，強化節能減碳、智慧管理及環境韌性，讓都市更新的成果不僅回到原住戶，也改善周邊街區環境。

臺北住都中心目前已擔任32案公辦都市更新實施者，其中24案已完成招商，累計帶動逾千億元民間投資。後續也將持續推動大安信維、南機場等公辦都更案件，透過政府建立平台、民間投入專業及資源，協助更多老舊社區加速更新。

「南港玉成段公辦都更案」由臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者，出資團隊由國泰建設與台灣三井不動產共同合作參與，更新後預計興建2棟地上25層、地下5層建築，並導入綠建築、智慧建築、建築能效及耐震設計，朝向安全、低碳及韌性社區發展。臺北市住宅及都市更新中心／提供
「南港玉成段公辦都更案」由臺北市住宅及都市更新中心擔任實施者，出資團隊由國泰建設與台灣三井不動產共同合作參與，更新後預計興建2棟地上25層、地下5層建築，並導入綠建築、智慧建築、建築能效及耐震設計，朝向安全、低碳及韌性社區發展。臺北市住宅及都市更新中心／提供

國泰 公辦都更 大樓

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