首年拚月領7萬！信義房屋「師徒制」助新人 把焦慮變定心丸

信義房屋多年推動「師徒制」，由一對一師父帶領新人走過入行焦慮；今年再推「信義雙7明日之星」招募計畫，新人前半年保障月領5萬元，菁英新人更有「七大高手」助陣、365天培訓，首年可挑戰月領7萬元。

房仲工作每天面對屋況不同的物件、需求多元的客戶、繁複的稅制與法規，需要足夠專業知識與應變溝通能力，許多房仲新鮮人難免感到 焦慮、徬徨。信義房屋多年來推動「師徒制」，每位新人進入分店後，都有一對一專屬師父手把手帶領，不只引領專業職能，更陪伴每個不確定的時刻，把焦慮變成定心丸。

信義房屋今年推出「信義雙7明日之星」招募計畫，延續原有的180天全方位基礎培訓，安排總公司專業師資、分店店長、一對一師父手把手帶領，「菁英業務新人」還享額外「梯導師」、菁英會、信義君子共榮會、集賢會師資，共「七大高手」助陣，透過長達365天的培訓計畫，依新人不同階段可能遇到的問題加以安排課程，且更側重信義房屋經營理念與關鍵職能，例如傳授客戶需求分析、溫暖服務與管理領導等實戰心法，讓新人快速具備高績效思維。

信義房屋A7重劃店主任史苙蓁房仲經驗三年多，去年開始擔任店內新人楊淏鈞的師父。史苙蓁並非首次帶領徒弟，她笑說，自己當新人的時候也非常緊張，多虧了當時的學長姐不吝給予協助，店長也一直是她的精神寄託，因此，無論是當師父或店內有新人報到，自己也會特別注意「小地方」，希望讓新人感到安心，例如房屋買賣稅費、公司內部電腦系統操作撇步等新人最容易茫然的細節，她都會特別留意，適時關心、提醒。

看似都在「輸出」，史苙蓁卻認為，每次分享專業知識或經驗，都讓人獲得與協助客戶成就家業夢想以外不同的成就感，還能同步了解自己成長到哪個階段，或是還有哪些不足，「一起共好！」

而對楊淏鈞來說，他從小是專攻高爾夫球的體育生，大學畢業於西雅圖大學金融系，和房仲業務工作八竿子打不著，但他對「與人互動」的工作很感興趣，大學畢業返台就決定加入企業理念吸引他、上市公司品牌的信義房屋。他笑說，縱使立志加入房仲業，剛入行時，還是不斷因客戶的拒絕而被震撼教育，難免挫折；此時，師父史苙蓁給予的「過來人經驗」就發揮很大作用，讓他漸漸能以同理心轉換角色，變得更有耐心、更積極累積專業，畢竟「如果我是屋主，上百萬、上千萬的資產，我也不可能一開始就信任一個陌生的房仲！」

楊淏鈞舉例，很多房仲不喜歡做租賃的案子，覺得CP值太低；但他反而很能同理房東擔心租屋蟑螂、屋況無法維持等顧慮，每次租賃案都細心扮演房東、租客間溝通橋樑，包括Line群組內溫馨小提醒房租繳交日期、入住前如需處理舊的家具，協助請搬家公司等。種種把同理心轉化為實際行動、「先義後利」的作法，曾讓房東後來決定售屋，直接交給他專任委託，也讓他被師父史苙蓁及其他學長姐稱呼為「租賃王」。

薪資部分，信義房屋不只保障房仲新人前半年月領5萬元，符合菁英條件入職者，更可挑戰首年月領7萬，自第7個月起，還可享底薪加無上限獎金，薪資擇優發放。若一開始未符合菁英條件，但第6個月後達成條件，仍可進入菁英業務梯隊，同享月領7萬（薪資可回溯）與培訓課程。招募詳情可參考信義企業集團徵才網站（https://hr.sinyi.com.tw/elite）或Facebook官方粉絲團。