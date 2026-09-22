新北「最大里」換人了 房仲：拆里家長注意學區變化

新北市「最大里」排名遽變，根據民政局2026年8月最新資料，全市最大里今年易主，由三峽的龍學里17,225人，擠下常年冠軍林口南勢里，登上人數冠軍里。

人口居次的里為樹林南園里排名第二，新莊的中原里為新北第三大里。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，排名的大幅變化，是因為今年七月起，新北市林口區、淡水區及五股區實施行政區域調整，其中林口區南勢里、湖南里，還有淡水的頂崁里，過去都是超過3萬人的大里，經過拆分之後，里民人數回歸到萬人規模。

台灣房屋林口三井捷運特許加盟店店東周起帆表示，林口大里南勢里和湖南里，都在林口新市鎮，因為有不少大型社區推案，加上新設學校具備師資設備優勢，吸引家庭型人口大量移入。

鄰里調整之後，人口數減少，但可提高行政資源，單一里的資源分配和里民服務品質將更好。

周起帆表示，這些被拆分的大里，人口眾多，所屬學區多是熱門學校，因為學齡人數眾多，拆里後學區劃分可能也會有些微調整，少數鄰里會有異動或改成自由學區，對於有指定特定學校就讀的家庭，購屋時就必須再三確認是否影響。

另以戶數來看，戶數最多的里，為淡水的大庄里，以8,688戶成為新北之冠。

張旭嵐指出，大庄里屬於淡海新市鎮南側，新市鎮案量大，不乏低總價小宅，不僅吸引家庭人口，對於想低門檻購屋的年輕單身新貴亦頗具誘因，因此位居新北戶數之最。

張旭嵐表示，新北十大里其實多數受惠新市鎮人口紅利，例如北大特區的龍學里、南園里；新莊副都心的中原里；林口新市鎮的文湖里、力行里、新林里。

新建案密集、大型社區多、單一社區往往就是數百甚至上千戶，很容易把一個里的戶數快速堆高。北大特區官方開發範圍本身就橫跨三峽、樹林，人口密度也高。

至於新莊西盛里、板橋溪福里則偏向成熟高密度住宅區，因成熟市區的大型住宅聚落、低房價門檻、既有生活機能，因此形成高人口密度區域，且西盛、溪福兩里距離未來的新北大巨蛋預定地不遠，在大型公建開發帶動下，中長期發展頗受期待。