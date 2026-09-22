上半年七都10大重災區曝！8區成交量腰斬 台北這2區竟也上榜

根據《591實價登錄》統計，今年上半年七都預售交易量，觀察年減幅最大的十大重災區表現，所有區域成交量均較去年同期衰退逾四成，甚至有八區直接「腰斬」，其中以桃園大園年減75%最多，台中沙鹿、清水則分別衰退71%、64.4%緊追在後。不過，隨央行上周房市信用管制微鬆綁，政策利多能否讓低迷已久的預售市場迎來春燕，仍有待後續觀察。

觀察十大重災區，橫跨北中南，桃園大園從709件大減至177件、年減75%，為七都量縮最劇烈區域；重災區則集中台中市，共計占有沙鹿、清水、南區三席、為七都最多；其次雙北市、高雄市也均占兩席，可見買氣修正幅度已從蛋白外圍重劃區，延伸至核心都會區，且榜上更有八個行政區交易量腰斬，反映當前預售買氣不僅是降溫、更趨向凍僵。

桃園大園以年減幅逾七成、成為第一重災區，該區近年受惠航空城等利多，吸引不少建商進駐推案、供給量大，然而在房市管制與貸款緊縮下，來人減少，尤以客運區域賣壓增大。今年上半年價格雖有部分讓利，不過區內機能待完備、且相對較高價的新案對自住客吸引力較弱，加上去年同期有不少「桃園航空城機場園區街廓基地」安置住宅集中交易、墊高基期，都導致成交量縮減劇烈。

台中則以沙鹿、清水兩大海線區域災情最重，分別年減71%、64.4%。兩區過去幾年受惠中科外溢、台中港及捷運藍線等建設題材，帶動建商大量推案，加上房價相對市區親民，吸引首購及置產買盤；不過隨著近年房價快速墊高，信用管制後投資置產需求退潮，且市場上仍有不少新案待去化，「供給多、買方少」便成為海線市場當前最大壓力。

新北同樣出現腰斬區域，五股年減58.3%，該區預售供給主要集中洲子洋重劃區，過去仰賴雙北外溢與首購買盤，在房貸條件收緊下、買方轉趨謹慎，同時新案供給規模縮減，導致供需同步降溫。中和交易量則由逾800件大減至400件以下、年減56%，主因去年指標案「大同新紀元」大量成交挹注，明顯墊高區域基期，今年該案成交動能較去年同期收斂，也使整體交易量的年減幅度放大。

高雄新興、鼓山則分別年減54.3%、53.6%，兩區皆屬房價相對高檔區域，其中新興不僅是去年受指標案「中山鉑悦」交易挹注，今年同期該案仍有去化撐量，但區域成交動能仍轉弱；鼓山則坐擁美術館、農十六等高價住宅聚落，房價基期已高，在房市管制環境下，高總價、換屋型買方更趨謹慎，使得兩區預售量能同步腰斬。

北市萬華、內湖也意外擠進重災區，分別年減50.9%、44.1%。萬華去年受到新案「長虹MVP」去化挹注，今年進入銷售後段，成交動能收斂；內湖則因素地有限、供給少，若缺乏大型新案進場，少數個案成交變化便容易放大年變化，且北市新案總價門檻相對仍高，在當前貸款環境下，購屋族決策期亦隨之拉長。

重災區最後一席的台中南區，年減幅為43.5%，屬成熟市區，過去幾年在交通、生活機能優勢下推案活躍，如今前幾年預售建案逐漸進入銷售後段、交屋階段，同時今年新案供給轉趨保守，處於市場周期轉換時期，預售成交量亦隨之收斂。

591實價登錄指出，十大重災區雖全面量縮逾四成，但並非單一因素造成，除了信用管制、房貸緊縮壓抑整體房市買氣，各區「高基期、供給量及推案周期」也成為放大交易量減幅的關鍵。