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彰化首件公辦都更案「黃金帝國」啟動招商 日勝生、中華工程有意爭取

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
彰化縣政府今日在台中林酒店舉辦「員林市黃金帝國公辦都市更新案」招商說明會，吸引日勝生、中華工程、允將建設等多家知名開發商到場。記者宋健生／攝影
彰化縣政府今日在台中林酒店舉辦「員林市黃金帝國公辦都市更新案」招商說明會，吸引日勝生、中華工程、允將建設等多家知名開發商到場。記者宋健生／攝影

彰化縣首件公辦都市更新案「員林市黃金帝國公辦都市更新案」進入招商階段。彰化縣政府21日在台中林酒店舉辦招商說明會，初估總銷逾64億元，包括日勝生（2547）、中華工程（2515）等知名開發商都到場，有意爭取此案開發權。

彰化縣政府表示，目前已有六家廠商領取招商文件，其中三家為上市櫃公司，預定10月30日截止收件，11月召開評選會議。今天到場的開發商，包括日勝生、中華工程、允將建設、圓鼎建設、開富力建設等。

「黃金帝國」大樓位於員林車站前，原高14層，曾是當地商圈地標。大樓於民國80年完工，營運約八年後遭逢九二一地震，因結構受損、產權複雜及長期缺乏管理而逐漸荒廢。

縣府自2022年啟動都更先期規劃，今年完成地上物拆除；基地內的公有土地目前作為臨時停車場使用。

彰化縣長王惠美表示，「黃金帝國」是彰化首件公辦都更案，歷經長時間推動，希望透過招商找到優質夥伴，共同開發站前土地。此案初步規劃興建地下四層、地上22樓建築，保守估計總銷約64億元。

本案土地面積約1,530坪，私有土地占51.5%、公有土地占48.5%。縣府規劃以商住複合方式開發，要求導入至少2,000坪、不含公設的商業主建物空間，並鼓勵投資團隊提出旗艦型商場、購物中心或品牌飯店等營運方案。

站前地段的住宅買氣，已有鄰近建案可供觀察。業界指，長虹建設2023年推出的預售案「長虹天際」約三周完銷，平均成交單價每坪約34.82萬元，認為交通與商圈條件是當時吸引買方的原因之一。

目前，有意爭取開發權的業者，多關注此案約有300名私有土地所有權人，產權分散；得標團隊須在二年內取得過半所有權人同意。業界人士認為，此案地段具有吸引力，產權整合能否順利推進，將是影響全案推進時程的最大關鍵。

招商說明會由彰化縣長王惠美（右4）主持，她表示，「黃金帝國」是彰化首件公辦都更案，歷經長時間推動，希望透過招商找到優質夥伴共同開發站前土地。記者宋健生／攝影
招商說明會由彰化縣長王惠美（右4）主持，她表示，「黃金帝國」是彰化首件公辦都更案，歷經長時間推動，希望透過招商找到優質夥伴共同開發站前土地。記者宋健生／攝影

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