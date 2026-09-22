北市老戲院都更 價值215億

老戲院熄燈，都更再造華麗轉身。據實價揭露，近五年台北市有五家老戲院啟動更新計畫，更新價值超過215億元，光是西門電影街就有日新戲院、西門in89戲院、台北戲院等三家被建商接手，僅剩樂聲苦撐；但更新後老戲院將華麗轉身，以複合式商業大樓、住宅大樓再度亮相。

目前五大老戲院重建案中，僅陽明戲院、日新戲院在更新後依舊保留電影院；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，年輕世代現在還是會去西門町逛街，但較有消費能力的中生代若想要看電影等消費，就會往幾家知名的影城，一來硬體設備新穎，二來百貨公司或周邊商圈都提供更好的消費環境，因此時過境遷後，這些老舊電影院因客戶逐漸流失，就成為建商獲取土地開發案源的標的。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，西門町的老戲院大都坐落於商業區，容積率較高，且重建後不只做住宅使用，也可規劃為飯店、商場、影城、餐飲、辦公及服務式住宅等多元產品，更新重建的開發效益較大，讓業主或開發商願意投資參與重建。

據北市府、實價資料顯示，近五年台北市就有五家老戲院更新重建，五家老戲院更新後價值超過215億元，其中西門町電影街囊括三家，包括2003年松陽機構就取得產權、2021年7月拆除重建的日新戲院，以及今年5月各完成交易和整合的西門in89豪華影城、台北戲院。

高源不動產估價師聯合事務所所長陳碧源分析，西門町是台北市早期發展重心，具備地段、交通及商業機能優勢，包括日新戲院、西門in89豪華影城，以及台北戲院，均屬於高容積率的第四種商業區，儘管道路寬度僅12.73公尺，基準容積率636.5%，但加上容積獎勵就容易超過800%，加上部分建築免計容積後，可以使得一坪土地可蓋十坪建坪，開發價值效益大，吸引開發商投入更新或危老重建。