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貨櫃輪北美線艙位需求緊俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃輪趕在中國大陸「十一」長假前出貨，市場需求持續強勁，本周至月底北美線運價再衝高，美西線每40呎櫃（FEU）市場價格上看8,300美元，較上周約漲9.8%；美東線更再創新天價，每40呎櫃價格來到1.25萬美元，漲幅約22.9%，顯示北美線艙位需求依舊緊俏。

貨櫃輪近期出現提前出貨、提前鎖艙情況，使北美線短期運價仍維持強勢。歐洲線則有回溫跡象，市場價格約每20呎櫃（TEU）3,500至4,200美元，相較上周SCFI遠東至歐洲2,425美元，市場實際報價已有明顯溢價。

上周公布的遠東至美西每FEU達7,560美元，周漲幅3.01%；遠東至美東每FEU達10,579美元，周漲幅0.95%。遠東至歐洲每TEU為2,425美元，周跌幅4.71%；遠東至地中海每TEU為3,125美元，周跌幅5.27%，顯示歐洲航線基本面仍弱於北美。

物流業者表示，近期北美線仍是貨櫃市場主要支撐，美西線市場價格由SCFI公布的7,560美元進一步往8,300美元靠攏，美東則由1萬餘美元再攻向1.25萬美元，反映航商艙位配置與貨主搶艙效應仍在發酵。若長假前出貨潮延續，加上港口壅塞未明顯紓解，短期北美線運價仍有支撐。

物流業者認為，當前貨櫃市場呈現「北美強、東南亞急漲、歐洲弱」的結構，後續能否延續仍要看長假後實際貨量，若長假後需求回落，提前出貨效應消退，運價漲勢也可能趨緩。

運價 漲幅 歐洲

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