地緣政治衝突推升行情 航運市場迎來雙旺格局

中東、俄烏地緣政治衝突持續，加上國際油價大幅震盪，帶動油輪市場行情轉強，散裝船市場也迎來下半年傳統旺季，在船舶供給偏緊、貨載需求回溫下，BDI（波羅的海乾散裝綜合指數）21日重返3,399點，航運市場迎來油輪、散裝船「雙旺」格局，相關航運股也受到市場關注。

進入下半年傳統旺季後，鐵礦砂、穀物等大宗商品海運需求逐步回溫，加上船舶繞航、航程拉長及新船交付期延後等因素牽制有效運力，散裝運價走勢轉強，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）、新興（2605）等營運面走強，帶動中、小型散裝船為主的四維航（5608）、台航（2617）及正德（2641）等業者受到市場關注。

其中，油輪市場受到中東局勢影響最為明顯，船舶繞航及船對船作業增加，推升油輪周轉需求，超大型油輪（VLCC）日租金更出現大幅上漲，行情外溢至國內油輪業者。新興直接受惠VLCC運價走強，法人推估，目前船隊仍有兩艘VLCC，其中一艘日租金約10.4萬美元；另一艘投入聯營船隊的VLCC，今年8月日租金約11.8萬美元。

相較過去油輪日租金僅3萬多美元，目前租金水準明顯提升，對營運及獲利挹注可望更加顯著。

受惠海岬型船及VLCC現貨市場日租金行情亮眼，新興8月合併營收達5.08億元，月增6%、年增59%；累計前八月營收36.96億元，年增39%，營運表現明顯受惠油輪市場升溫。

散裝航運方面，市場則進入下半年傳統旺季。裕民表示，全球乾散貨市場第3季延續回升走勢，並看好第4季市場需求，隨鐵礦石、穀物及鋁土礦等主要貨載需求維持穩健，加上船舶供給成長受限，進入傳統旺季後，市場供需可望進一步收緊，支撐散裝運價維持高檔並有走揚空間。

從供給面觀察，全球散裝船隊仍處於偏緊狀態。業界資料顯示，全球乾散貨新船訂單量約占現有船隊13.8%，受到主要造船廠船塢排程緊俏、新船造價維持高檔影響，平均交船期長達4.28年，短期內新船供給難以快速增加。

此外，老舊船舶陸續進入第三次特別檢驗，2026年預估有逾3,000艘船舶進行特檢，單次進塢時間約三至四周，將進一步壓縮市場有效運力。

在需求逐步回溫、供給增幅受限下，散裝航運市場供需結構仍具支撐。