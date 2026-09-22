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中秋連假買氣 房市試金石

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
央行鬆綁房市後，首個連假成為928檔期買氣觀察指標，代銷業21日表示，近日預約看屋升溫，核心地段、高質感產品率先回暖，中秋連假將成為新屋房市重要試金石。聯合報系資料照
央行鬆綁房市後，首個連假成為928檔期買氣觀察指標，代銷業21日表示，近日預約看屋升溫，核心地段、高質感產品率先回暖，中秋連假將成為新屋房市重要試金石。聯合報系資料照

央行鬆綁房市後，首個連假成為928檔期買氣觀察指標，代銷業昨（21）日表示，近日預約看屋升溫，核心地段、高質感產品率先回暖，中秋連假將成為新屋房市重要試金石；若來客量及成交率同步回升，第4季新案市場將擺脫低檔。

代銷業者昨日指出，新案市場信心已開始回溫，近日不少潛在買方提前在連假前預約看屋，甚至有指標個案在政策鬆綁後火速成交，為原本觀望的房市點燃第一把火。

代銷業者、創意家副董事長朱良能表示，房市受到信用管制壓抑已久，近期央行開始逐步調整政策，加上台股表現強勁、整體經濟基本面穩健，市場氣氛可望逐步回溫，預期明年六都房市價量可望向上。

朱良能指出，過去房市往往由股市領先反映，近期台股從2萬點一路走向4萬點，台灣經濟表現也相對強勁，「沒有道理房市一直被壓到現在」。央行房市信用管制推行逾兩年，如今政策出現調整，雖仍屬漸進式鬆綁，但對市場而言已具有訊號意義。

他分析，這兩年房市受到信用管制影響，市場留下的建商多屬資金及體質較穩健、願意長期經營的業者；另一方面，房價並未出現明顯修正，主要受到土地、營造等成本仍處高檔支撐。隨政策逐步調整，加上中秋節後看屋及詢問度增加，市場氣氛可望逐漸升溫。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，央行政策調整後，亮點個案有望「如虎添翼」，尤其北士科等重劃區，具備產業題材及水岸景觀，容易吸引資產族群關注。

第二戶貸款成數放寬後，也可能讓部分多屋族增加購屋彈性，後續不排除再出現單價突破150萬元的交易紀錄。

陳炳辰指出，居住機能除了交通、商業等便利性，自然景觀也是近年購屋者重視的條件，從台北大直、新北三重到桃園青埔，水岸、綠地已逐漸成為新興住宅區的重要賣點。北士科擁有水岸條件，中永和則有新店溪畔廊道與親水公園，均有利於建立區域住宅價值。

另，928檔期加上9月中下旬至10月接連假期，陳炳辰認為，在政策利多挹注下，知名建商、穩健區位及初登場話題案，後續銷售表現值得觀察，若來客與成交同步回升，也可望替沉寂逾兩年的房市增添回溫訊號。

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