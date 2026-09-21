台中新光三越周年慶火力全開 攜手寶可夢30周年吸客整檔業績上看45億

台中百貨周年慶戰火持續升溫！壓軸登場的台中新光三越21日宣布，首波周年慶檔期將於10月1日至14日開打，並於9月23日中秋連假前夕搶先開放VIP預購。新光三越台中店長許宜敬預期，在B2樓層改裝效益發酵，以及寶可夢IP商品加持下，整檔業績目標可望挑戰45億元(含稅)，較去年同期成長3％。

值得注意的是，今年新光三越周年慶攜手邁入30周年的寶可夢，以「來蒐、來買、來玩、來拍」四大主題打造全台盛會。

除邀請皮卡丘、快龍、卡比獸、伊布擔綱周年慶廣告主角，更推出全台首輛「周年慶寶可夢30周年主題列車」，串聯逾70場見面會、30周年大遊行、Pokemon GO限定活動，以及巨型卡牌、立體展示等，並攜手10大台灣品牌推出授權商品，將周年慶從百貨延伸至城市與鐵道場域。

台中新光三越2024年營收高達258.3億元，創下歷史新高，更14度蟬聯全台百貨「店王」；2025年2月因氣爆案停業逾7個月，直到去年9月27日復業後，業績快速回升，今年前八月營收累計達150億元，年增200％。

許宜敬指出，今年前八月餐飲美食業績年增一成，3C家電及家用品則成長15％；此外，近期B2樓層完成改裝，導入74家特色名店，其中7家為全台獨家、44家為中部獨家，以「星級日常 美好食光」打造全新美食體驗，自9月12日開幕以來，業績不但翻倍成長、蛋糕甚至賣破1萬顆；周年慶期間也將推出買一送一等獨家優惠，持續吸引消費人潮。

在回饋與商品陣容方面，新光三越同步加碼點數優惠。化妝品單筆滿2,000元送2,000點，全館累計滿5,000元送5,000點；周年慶首7日，skm pay限定名品、大家電、法雅客及[i]Store單筆刷滿1萬元送1萬點，另攜手百大品牌推出指定組合或消費達檻加贈skm points，強化會員消費誘因。

目前，台中新光三越總會員數約95萬人，其中年消費金額超過60萬元的「金卡」會員，上線滿一周年已達5,000人，今年特別針對金卡會員推出超過20大品牌專屬優惠，鎖定高消費客群強化精準行銷。

化妝品仍是周年慶主力品類，今年集結多個話題品牌推出限定優惠，例如全球品牌大使IU愛用的雅詩蘭黛小棕瓶特潤修護明星組，特價只要4,450元、下殺53折；另有LA MER獨家乳霜濃萃組特價1萬8,720元、打64折，鎖定高端保養需求。

AI智慧家電也是今年周年慶另一大戰場，新光三越推出家電滿5,000元送5,000點優惠，並鎖定智慧生活趨勢推出多項獨家商品，如dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷、SAMSUNG/集雅社27吋The Movingstyle可移動式智慧觸控顯示器等，部分商品下殺6折起，搶攻3C家電換機需求。

品牌布局也持續擴大，全館陸續引進RIMOWA全新專門店、義大利新奢品牌ANTEPRIMA、義大利頂級皮件品牌Valextra等27家新櫃；此外，販售超級瑪利歐、皮克敏等熱門IP商品的NINTENDO任天堂專門店，也將於10月1日全新登場，進一步強化周年慶商品陣容。

周年慶期間還將推出日、韓展接力活動，10月8日至21日登場的日本商品展，集結45家日系品牌，涵蓋經典甜品、職人手作割烹、美食屋台及日本熱門動漫IP等四大主題，透過體驗式消費打造「不用出國也能秒飛日本」的消費場景，延續周年慶話題熱度。

台中新光三越週年慶針對金卡會員推出超過20大品牌專屬優惠，鎖定高消費客群精準行銷。記者宋健生／攝影