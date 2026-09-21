房市冷！台中前八月推案量同期比「腰斬」 全年推案金額恐創近八年新低

央行限貸政策鎖喉！台中市不動產開發公會21日公布今年前八月預售推案統計數據，累計前八月推案戶數僅7,735戶，較去年同期的1萬4,329戶減少46%；推案金額1,611.6億元，更較去年同期的3,215.4億元大減49.9%，業界大嘆：「推案腰斬，房市真的很冷！」

時序即將進入第4季，儘管央行第3季理監事會日前鬆綁部分房市管制，但業界普遍認為「水龍頭打開了，但流出來的水不多」，預期第4季推案依舊偏向保守，全年推案金額可能跌破2,500億元，創近八年來的新低。

目前已知，預計第4季進場的百億大案，包括遠雄（5522）在七期推出總銷95億元的「遠雄夏綠蒂」，亞昕（5213）在水湳經貿園區推出總銷120億元的「亞昕THE ARC」，以及寶輝與台灣三井不動產合作在中科特區推出總銷100億元的「寶輝Garden Hills」。

其中，「遠雄夏綠蒂」預計於10月10日正式公開，此案規劃313戶2至3房產品，坪數25至38坪。寶輝首度與三井不動產合作，共同成立信和開發主導「寶輝Garden Hills」推案，基地位於福科路與福雅路口，規劃坪數40至50坪。

「亞昕THE ARC」規劃坪數15至39坪的2至3房產品，單價區間80萬至90萬元；亞昕另在大里規劃推出「亞昕康橋大道」，坪數25至37坪，總銷約60億元，合計第4季將有180億元案量進場，是推案冠軍。

台中市去年全年推案金額為4,176.8億元，公會年初預估，全年推案金額力拚守住3,000億元關卡，不料前八月推案竟較去年同期腰斬，以目前市調初估，全年推案金額不但3,000億元失守，甚至恐跌破2,500億元，是近八年來的新低。

展望第4季推案，業界心態普遍趨於保守，儘管央行近期鬆綁部分房市管制，但業界坦言，預售案銷售未破四成，建築融資不放；民營銀行的錢都被借去投入股市，分戶貸款沒錢，水位也不足，都讓建商持續觀望。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也表示，由於銷售表現不如預期，因此近期建商的經營策略多以消化線上餘屋為主，對購地推案則保守以對。

不僅預售屋的銷售量與推案量下滑，中古屋的交易表現也是苦等春燕。根據台中市地政局資料統計，今年前八月成屋的建物買賣移轉棟數約2.5萬棟，較去年同期減少約一成；縮減幅度雖較預售屋溫和，但仍連續兩年衰退。

陳定中說，房市景氣低檔徘徊，對產業發展影響甚鉅，央行第3季再度小幅放寬信用管制，將自然人第二戶貸款上限拉高至七成，建商購地貸款限期開工條款也退場，預期不動產交易可望緩步回溫，「但距離重返第七波信用管制前的榮景，還有很長的一段路要走」。