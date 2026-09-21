智慧經營／產險公會理事長陳萬祥 隱形守護者 架設安全網

產險公會理事長陳萬祥接任理事長屆滿一年，回顧過去一年經營成果表示，產險公會以「優化產險業經營環境」、「邁向產險永續發展」及「展現產險社會價值」為三大目標，面對氣候變遷、人口結構改變及AI科技發展三大挑戰，持續推動制度改革、綠色保險、數位轉型及風險管理。展望未來，產險業除發揮傳統「保險保障」功能，更要積極發展「損害防阻」，由事後理賠走向事前預防，進一步落實「全齡金融」與「信任金融」。

提升理賠效率

陳萬祥指出，過去一年在主管機關及會員公司的支持下，產險公會推動多項有助於產險業永續經營的制度，包括「厚植財產保險業及專業再保險業巨災準備金」建議案，以及將「保險合約資產」與「再保險合約資產」納入產險業各項準備金範圍，降低制度調整對業者投資部位及策略的衝擊。

面對氣候變遷，公會持續推動綠色保險，配合政府能源轉型政策，與相關永續及能源團體共同舉辦「深度節能×節能保險×轉型金融×轉型保險」論壇，簽署合作備忘錄，促進企業、銀行、節能業者及產險業交流。此外，持續推進住宅火險保單電子化，截至今年5月底已有31家銀行加入，減少紙本保單使用，落實節能減碳。在數位轉型方面，產險聯盟區塊鏈持續擴大應用，同業也共同參與「Claim Link車險理賠匯流平台」試辦，提升車險理賠效率。

落實信任金融

隨著科技應用增加，公會也強化資安防護，與法務部調查局簽署國家資通安全聯防及情資分享合作備忘錄，建立早期預警及情資通報機制；同時舉辦產險法務AI轉型與風險管理研討會，強調AI除了提升效率，更須建立完善治理機制。

陳萬祥表示，未來產險業最重要的任務之一，是運用核心職能落實「全齡金融」及「信任金融」。產險業資金規模雖相對有限，但承保保額龐大，真正的社會價值在於成為民眾及企業面對突發事故時的重要安全網，避免重大損失侵蝕家庭及企業資產，這就是產險第一項核心職能「保險保障」。

更重要的是，如果能進一步降低事故發生機率，產險業對社會的價值將更大。因此，第二項核心職能「損害防阻」將成為公會下一階段推動重點。公會已向保險局報告損害防阻規劃草案，並啟動損害防阻推廣專案小組，整合全業資源，培育損防人才，並強化與消防等主管機關合作。

陳萬祥指出，實務上企業即使符合現行法規，也可能因保險風險評估標準不同而面臨投保困難。例如倉儲業為利通風採用非實體隔間，但從保險角度來看，空氣流通可能加速火勢蔓延；高挑倉庫的消防灑水設計，也可能因樓高導致滅火效能不足。因此，未來應強化保險業與主管機關及企業間的跨領域溝通，讓消防法規與保險風險管理更有效銜接。

陳萬祥強調，產險業將從「事後財務補償」逐步轉向「事前、事中風險預防」，透過保險保障與損害防阻雙核心，提升民眾及企業安全，同時響應「全齡金融」與「金融大回饋」，讓產險這位「隱形守護者」被社會看見，「因為看見，不僅相信，更會信任」。