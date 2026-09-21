商業興觀點／重塑工作體驗 瓦解高流動率

近年台灣服務業頻頻發出「找不到人」的哀號，街頭巷尾隨處可見貼著徵才告示的店家。然而，如果仔細端詳數據背後的脈絡，會發現產業面臨的實質困境，早已悄然質變。

勞動部最新統計顯示，截至2026年3月底，工業及服務業職缺高達28.9萬個，其中服務業就占了16.4萬個（高達56.8%）。

更值得深思的是餐飲業的極端數據：人員「進入率」為4.34%，但「退出率」卻高達4.57%，雙雙遠高於整體服務業的2.66%與2.73%。

這組驚人的數據揭示了殘酷事實：餐飲業的高缺工率，真正的根源並非「乏人問津」，而是「留任不易造成的高流動率」。

換言之，以前我們總認為服務業缺工是「Recruitment（招募）」的問題——沒人想來；但數據血淋淋地告訴我們，其實一直有人進門，只是大家很快就轉身離去。問題的本質已經轉移到「Retention（留任）」。

如果解題的方向錯了，做再多努力也是徒勞。過去企業與政府習慣把資源挹注在前端：不斷加大徵才廣告、舉辦就業博覽會、優化媒合平台。

這就像是在一個破底的木桶裡不斷倒水，水量再大，終究無法填滿漏洞。企業真正該著手的，是涵蓋薪資結構、工時排班、主管管理風格、工作強度與職涯發展等後端營運品質。

對此，強烈建議連鎖服務業的執行長們，必須立即引進一個關鍵營運指標（KPI）：「90天留任率（90-Day Retention Rate）」。亦即，新員工入職90天後，究竟還有多少人留在崗位上？

試想，若同一企業旗下薪資待遇完全一致，門市A的90天留任率高達72%，而門市B卻僅有48%，這說明了什麼？問題顯然不在於大環境「缺工」，也不在於薪資不具吸引力，而是在於門市現場的「店長管理品質」與工作環境氛圍。透過這個指標，企業才能精確抓出經營管線中的漏水點。

展望未來，服務業的缺工策略必須進行全面升級：從單純的「招募策略（Recruitment Strategy）」，跨越至整體的「勞動力營運模型（Workforce Operating Model）」。這是個結合薪務、彈性排班、工作再設計、自動化設備導入、AI輔助、主管領導力培育與留任機制的系統化工程。唯有重塑現代勞工對工作的體驗，才能徹底瓦解高流動率的魔咒。

《易經》坎卦有云：「水流而不盈，行險而不失其信。」水流雖然源源不絕，但若容器滲漏，便永遠無法蓄滿；唯有掌握溝渠的堅韌與流通之道，才能在險境中保持信實與安定。

企業招人如引水，若無法建構良好的管理池塘，來再多人也是白忙一場。唯有深耕「留人」的核心內功，服務業方能在此波缺工浪潮中，化險為夷，永續前行。