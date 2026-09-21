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從寓言學管理／用讚美激勵人心

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，某王府廚師擅長烤鴨，但從未獲得鼓勵而悶悶不樂。一日，遠方來客，王爺設宴款待。但見烤鴨上桌只有一腿，王爺問：「另一腿呢？」廚師：「府裏的鴨都只有一條腿。」王爺隨廚師到鴨籠，時值夜晚，鴨在睡覺，果真只露一腿。王爺大聲拍掌，鴨子驚醒站了起來。王爺：「都是兩條腿啊。」廚師說：「對。不過，只有鼓掌拍手，才會有兩腿。」

故事寓意是，人總期望獲得讚賞。如何善用此人性，提升部屬的積極性，是管理者的功課之一。俗話說：千穿萬穿，馬屁不穿。舉凡是人，都喜歡或至少不排斥他人的讚美。而為何人會想要獲得他人的讚賞呢？

首先，讚美可以滿足馬斯洛需求層次理論中的「尊重」需求。

人的內心，存在一把自我價值量尺，讚美屬加分項目，價值被看見，覺得受到尊重而滿心歡喜。相對地，批判則為減分項目，貶抑個人價值，自尊受到傷害，覺得沮喪或惱怒。

其次，讚美還能滿足需求層次中的「社會」需求。

人，是社群性動物，有獲得接納與歸屬感的需求。他人的讚許，表示行為獲正向評價，有助於人際關係的連結。反之，批評則意謂著舉止不受歡迎，有被排斥之感，屬於人際的負向因子。

善用人性對於讚美的需求，可以產生以下三大效益：

一、鼓舞人心、激勵士氣：故事中，廚師說：鼓掌可使鴨子由一腿變兩腿。旨在暗喻，讚美使部屬獲得認可，提升其動能，願意加倍努力投入於工作中。

二、改變生命、展現熱情：部屬在艱鉅的挑戰下，難免挫折與失敗，致使懷疑自我價值與能力而情緒低落。此時，讚美如同一道曙光，協助部屬看見自己的優勢與利基，可以提振自信、重整旗鼓，滿血復活地再次投入戰場。

三、建立關係、獲得友誼：表達欣賞與認可，有如遞出橄欖枝，對彼此關係，有加分的效果。若對方也投桃報李地給予正面回應，情誼可進一步維繫與加固。

雖然，讚美有這麼多的好處，但仍有主管極少讚美的言行。他們的想法是：公司付了薪水，部屬就該有對應的投入與產出。因此，做得好是「應該的」，自然也不需要特別給予讚賞。

故事中，廚師暗喻，因為沒有掌聲，所以鴨子只剩一條腿，動能減少一半。延伸故事，如果直接討拍，還沒有回應，那麼鴨子就直接蹲坐下去，連一條腿都沒了。也就是躺平、擺爛，工作動力降至零。

讚美，只需要用心觀察部屬的優異言行，並「開金口」具體說明行為事蹟，絲毫不需動用實質的金錢獎酬，就能獲致激勵士氣、展現熱情、建立關係等好處，以投入成本與效益相較，是一種性價比超高的管理技能。

任務的達成，有賴於能力與動力並行。若能力俱足，但缺少動力，則產出將大打折扣。如同故事中，王爺因吝於掌聲，廚師心中悶悶不樂，烤鴨大菜，就少了條鴨腿。

反之，若能適時給予肯定，就能讓鴨子由一腿變成兩腿。對廚師來說，多的一腿，意味著更用心致力於工作中，繼續鑽研與提供精緻的美味。

讚美，可以激勵人心，為行動力加添柴火，有助於目標的達成。更重要的，是它不需成本、預算，是一種CP值極高的獎勵工具，何樂而不為呢？

烤鴨 鴨子 動物

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