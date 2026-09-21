發現薇趨勢／AI 時代，你的專長是什麼？

最近公司在徵人，履歷比以前難看了。不是寫得不好，恰恰相反，是每一份都寫得太好。自我介紹流暢，經歷整理得有條有理，連原本容易顯得生硬的求職動機，也寫得完整而漂亮。光看文件，很難判斷哪些人真的值得多聊。

最後挑了兩位來面試，年紀都在30歲左右，已經不是剛離開校園的社會新鮮人。沒想到兩個人在同一個問題前都停了一下，顯得侷促不安。

「你的專長是什麼？」

其中一位說，他的專長是解決主管的問題，遇到沒經驗的事情就問AI，AI給什麼解決流程，全部比照辦理。那問題最後真的解決了嗎？他想了一下，說自己覺得算有，只是主管後來還是需要接手處理一些事情。

另一位回答得更有自信：「任何問題丟給我，我都能想辦法解決。」再追問過去解決的那些問題，是否來自原本受過訓練的領域，他說不是，因此把自己定義成「通才型人才」。

這幾段對話讓人開始思考，「專長」這兩個字是不是正在失去原本的意思。

以前談專長，很容易說出一個名詞。會計、工程、行銷、採購、設計、法務，甚至細到某一套系統或某一種產業。它代表一個人曾經在某個地方待得夠久，久到碰到問題時，不必每次都從搜尋起步。

然而，AI與網路工具讓跨領域工作的門檻快速下降。沒有學過行銷，也能做出一份像樣的行銷企畫；沒有寫程式經驗，跟Claude互動能在短短一小時架好網站；不熟某個產業，敲敲鍵盤半小時內就整理出市場輪廓。於是「我什麼都可以處理」的想法愈來愈容易被誤解為「解方可落實」。

但能處理和有專長，可能是兩回事。

真正的專長，很少只是知道答案。更多時候，它表現在知道哪個答案有問題。醫生的價值不是比搜尋引擎記得更多病名，會計師也不是因為比試算表算得更快。專業之所以成立，是因為一個人在某類問題上累積過足夠多的錯誤、例外和現實，知道什麼時候不能照表操課。

同樣地，「通才」也不是什麼問題都能解決的人，而是拿到陌生問題後，知道先問什麼、怎麼拆、哪一段可以自己判斷、哪一段必須找專家，以及做到什麼程度才算真的解決。

通才的專業不在答案很多，而在能不能駕馭不同領域之間的邊界。

這也讓徵才變得更難。生成式AI讓履歷、提案甚至面試準備愈來愈精緻，過去用來判斷一個人的很多表面訊號，鑑別度都在下降。哈佛商業評論今年甚至直接提出，AI正在削弱履歷與制式面試作為招聘訊號的可靠性，企業必須轉而觀察推理、判斷與真實工作表現。

或許未來面試最值得問的，反而不是「你會什麼工具」，也不是「你能不能解決問題」，而是再多問幾句：哪一類問題你比別人看得更深？你曾經在哪件事情上做錯過，後來才知道問題真正在哪裡？你面臨過人生最大的困難是什麼？

當取得答案的成本愈來愈低，真正變昂貴的就不再是「知道多少」，而是「判斷力」。專長不是什麼都會，也不是比AI知道更多，而是在問題出現時，能更快看見關鍵、辨認風險、知道哪些答案不能直接採用，也知道什麼時候該停下來找更懂的人。

讀完這篇文章，各位不妨想想，您的專長是什麼呢？