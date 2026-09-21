聽新聞
0:00 / 0:00

發現薇趨勢／AI 時代，你的專長是什麼？

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

最近公司在徵人，履歷比以前難看了。不是寫得不好，恰恰相反，是每一份都寫得太好。自我介紹流暢，經歷整理得有條有理，連原本容易顯得生硬的求職動機，也寫得完整而漂亮。光看文件，很難判斷哪些人真的值得多聊。

最後挑了兩位來面試，年紀都在30歲左右，已經不是剛離開校園的社會新鮮人。沒想到兩個人在同一個問題前都停了一下，顯得侷促不安。

「你的專長是什麼？」

其中一位說，他的專長是解決主管的問題，遇到沒經驗的事情就問AI，AI給什麼解決流程，全部比照辦理。那問題最後真的解決了嗎？他想了一下，說自己覺得算有，只是主管後來還是需要接手處理一些事情。

另一位回答得更有自信：「任何問題丟給我，我都能想辦法解決。」再追問過去解決的那些問題，是否來自原本受過訓練的領域，他說不是，因此把自己定義成「通才型人才」。

這幾段對話讓人開始思考，「專長」這兩個字是不是正在失去原本的意思。

以前談專長，很容易說出一個名詞。會計、工程、行銷、採購、設計、法務，甚至細到某一套系統或某一種產業。它代表一個人曾經在某個地方待得夠久，久到碰到問題時，不必每次都從搜尋起步。

然而，AI與網路工具讓跨領域工作的門檻快速下降。沒有學過行銷，也能做出一份像樣的行銷企畫；沒有寫程式經驗，跟Claude互動能在短短一小時架好網站；不熟某個產業，敲敲鍵盤半小時內就整理出市場輪廓。於是「我什麼都可以處理」的想法愈來愈容易被誤解為「解方可落實」。

但能處理和有專長，可能是兩回事。

真正的專長，很少只是知道答案。更多時候，它表現在知道哪個答案有問題。醫生的價值不是比搜尋引擎記得更多病名，會計師也不是因為比試算表算得更快。專業之所以成立，是因為一個人在某類問題上累積過足夠多的錯誤、例外和現實，知道什麼時候不能照表操課。

同樣地，「通才」也不是什麼問題都能解決的人，而是拿到陌生問題後，知道先問什麼、怎麼拆、哪一段可以自己判斷、哪一段必須找專家，以及做到什麼程度才算真的解決。

通才的專業不在答案很多，而在能不能駕馭不同領域之間的邊界。

這也讓徵才變得更難。生成式AI讓履歷、提案甚至面試準備愈來愈精緻，過去用來判斷一個人的很多表面訊號，鑑別度都在下降。哈佛商業評論今年甚至直接提出，AI正在削弱履歷與制式面試作為招聘訊號的可靠性，企業必須轉而觀察推理、判斷與真實工作表現。

或許未來面試最值得問的，反而不是「你會什麼工具」，也不是「你能不能解決問題」，而是再多問幾句：哪一類問題你比別人看得更深？你曾經在哪件事情上做錯過，後來才知道問題真正在哪裡？你面臨過人生最大的困難是什麼？

當取得答案的成本愈來愈低，真正變昂貴的就不再是「知道多少」，而是「判斷力」。專長不是什麼都會，也不是比AI知道更多，而是在問題出現時，能更快看見關鍵、辨認風險、知道哪些答案不能直接採用，也知道什麼時候該停下來找更懂的人。

讀完這篇文章，各位不妨想想，您的專長是什麼呢？

履歷 主管 校園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

數位行銷／導入AI 從工作痛點下手

詹文男／AI時代的人才與耗才

修50個Bug是隱患？李開復揭「老闆 AI」考核：工程師敲鍵盤已不值錢

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

相關新聞

材料宣布砸3.68億美元 收購歐洲醋酸纖維絲束大廠Cerdia

材料*-KY（4763）21日召開重大訊息說明記者會，財務長陳界瑞表示，董事會21日通過與黑石集團旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約，將以部分現金及部分股票方式，取得瑞士醋酸纖維絲束製造商Cerdia holding 100%股權，收購總金額約3.68億美元。材料預計增發約9.95%之普通股，並支付現金美金預定約2.14億元。最終交易價金，將依股份購買協議條款決定。

地緣政治衝突推升行情 航運市場迎來雙旺格局

中東、俄烏地緣政治衝突持續，加上國際油價大幅震盪，帶動油輪市場行情轉強，散裝船市場也迎來下半年傳統旺季，在船舶供給偏緊、貨載需求回溫下，BDI（波羅的海乾散裝綜合指數）21日重返3,399點，航運市場迎來油輪、散裝船「雙旺」格局，相關航運股也受到市場關注。

推動鹿港龍山寺修建 施振榮號召成立「修建委員會」

鹿港龍山寺是國家古蹟，具有重要的歷史和文化價值。不過鹿港龍山寺由於歷史久遠，也經歷了多次修復和重建，此次為整合各方的修復意見，寺方特別邀請宏碁（2353）集團創辦人施振榮出面號召整合，將集結民間力量成立「修建委員會」來推動鹿港龍山寺下一階段的修建工作。

漢皇插旗秀朗北！百億水岸宅開工 建商：每周逾2成買盤靠股票獲利買房

雙北水岸重劃區再添指標案。漢皇集團21日舉辦秀朗橋北側重劃區「漢皇洸境」開工典禮，漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，該案是集團目前手上條件最好的土地，也是市場上相對稀缺的水岸開發基地，總銷預估約110～120億元。

貨櫃輪北美線艙位需求緊俏

貨櫃輪趕在中國大陸「十一」長假前出貨，市場需求持續強勁，本周至月底北美線運價再衝高，美西線每40呎櫃（FEU）市場價格上看8,300美元，較上周約漲9.8%；美東線更再創新天價，每40呎櫃價格來到1.25萬美元，漲幅約22.9%，顯示北美線艙位需求依舊緊俏。

智慧經營／產險公會理事長陳萬祥 隱形守護者 架設安全網

產險公會理事長陳萬祥接任理事長屆滿一年，回顧過去一年經營成果表示，產險公會以

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。