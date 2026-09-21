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漢皇插旗秀朗北！百億水岸宅開工 建商：每周逾2成買盤靠股票獲利買房

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
漢皇集團副董事長孫鼎翔。記者朱曼寧／攝影
漢皇集團副董事長孫鼎翔。記者朱曼寧／攝影

雙北水岸重劃區再添指標案。漢皇集團21日舉辦秀朗橋北側重劃區「漢皇洸境」開工典禮，漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，該案是集團目前手上條件最好的土地，也是市場上相對稀缺的水岸開發基地，總銷預估約110～120億元。

孫鼎翔表示，該案將分三期推案，第一期總銷規模約50億元，預計第4季推案，惟開價尚未定案。不過代銷新聯陽透露，該塊基地條件好，有望挑戰單價百萬元。

孫鼎翔表示，一般重劃區往往需要等待多年才逐步形成生活機能，但秀朗北的特色在於「開發成熟、生活機能已經在旁邊」，與傳統重劃區不同，該區緊鄰既有中、永和生活圈，捷運秀朗橋站就在基地旁，未來若捷運路網進一步串聯，有機會成為中和、永和重要的交通節點。

他指出，秀朗橋北側重劃區屬於「小而美」的精緻型重劃區，基地沿新店溪發展，兼具水岸景觀與成熟市區機能；加上鄰近秀朗橋站，對於自住客而言，交通與生活條件相對完整，因此看好區域長期發展。

「漢皇洸境」為秀朗北首波大型住宅案，土地位於新店溪水岸第一排，鄰近約9萬坪秀朗追風河濱公園。秀朗北重劃區整體採低密度開發，公園、綠地等公共設施占比高，與中永和既有市區相比，街廓及開放空間條件較為完整，也成為建商近年積極布局的水岸開發區域。

漢皇集團表示，目前集團都更、危老及合建等案件約50案，除秀朗北外，也積極布局公辦都更，包括永和大陳地區單元6、7，合計約6,960坪，總銷規模上看500億元；今年8月以最優申請人取得新北市頂溪捷運周邊地區公辦都市更新案A區，基地約1.67公頃，全案總價值約400億元。

除雙和地區外，漢皇近年也逐步將推案版圖擴大至台北市，包括中正區武昌街、文山區木柵路及士林海光段等案件，從雙和深耕逐步跨入台北市精華區。

針對近期央行放寬第二戶房貸成數上限，孫鼎翔認為，政策鬆綁對自住及換屋需求都有正面幫助。

至於這一波台股資金效應，是否外溢至房市，孫鼎翔認為，從今年上半年一路觀察至今，市場上已經出現相當明顯的轉移現象。以目前接觸的購屋客戶來看，每周成交個案中，約有兩、三成是靠股票等金融商品獲利後進場買房。

孫鼎翔指出，這類客戶並非單純為了投資房地產，多數仍具有實際自住需求，包括自己換屋或替第二代購屋，只是過去可能需要較長時間累積購屋資金，如今因股票獲利、手上資金增加，進而將部分資金轉進房地產市場，若以區域來看，雙北市會優於中南部。

重劃區 股票 開工 百億 建商

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