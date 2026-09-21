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推動鹿港龍山寺修建 施振榮號召成立「修建委員會」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鹿港龍山寺寺方特別邀請宏碁集團創辦人施振榮出面號召整合，將集結民間力量成立「修建委員會」來推動鹿港龍山寺下一階段的修建工作。圖／智榮基金會提供
鹿港龍山寺寺方特別邀請宏碁集團創辦人施振榮出面號召整合，將集結民間力量成立「修建委員會」來推動鹿港龍山寺下一階段的修建工作。圖／智榮基金會提供

鹿港龍山寺是國家古蹟，具有重要的歷史和文化價值。不過鹿港龍山寺由於歷史久遠，也經歷了多次修復和重建，此次為整合各方的修復意見，寺方特別邀請宏碁（2353）集團創辦人施振榮出面號召整合，將集結民間力量成立「修建委員會」來推動鹿港龍山寺下一階段的修建工作。

施振榮是鹿港人，與鹿港龍山寺也有著深厚的緣份，在獲知鹿港龍山寺近期為修復重建，因各界有很多不同的意見與紛爭，21日特別回到家鄉，來到鹿港龍山寺跟主委還有地方的耆老、前監察委員施錦芳、文化部文資局局長陳濟民、前陽明交大教授林健正及修建工作團隊，並同討論鹿港龍山寺修復的一些議題。

施振榮表示，過去因為各界有很多不同的意見，所以有一些紛爭，目前文化部已經暫停部分修建工作，尤其彩繪的部分已經停工，比較沒有爭議性的修建則繼續進行。彩繪這一部分，因為原來創作的人可能都已經不在了，因此大家對如何修建有非常多不同意見。

施振榮指出，鹿港龍山寺的未來發展與如何傳承永續是最重要的，另外地方如何凝聚對修建的共識也是成敗的關鍵。鹿港龍山寺因為是國家一級古蹟，行政院已有承諾編列預算要來修建，但是因為有固定的採購程序，就變成得標的人不一定能符合地方的需求。

今日開會討論後，鹿港龍山寺主委施輝雄表示，決議就是要請施振榮先生擔任民間修復委員會的召集人，還要找一些委員並邀請若干副召集人來共同組成，大家討論來形成一個共識。

施振榮指出，鹿港龍山寺的重建工作，最重要的一方面要專業的思考，另一方面則要有充分的溝通，對推動修建的大方向要有共識，也要考量信仰與在地人的感情，希望最後能提出一些方案，讓所有相關人員充分溝通，最後再做一些決定讓修建工作往前走。

施振榮表示，大家都希望把最好的龍山寺留給下一代，因此透過集思廣益及充分溝通來達成共識：一百年後的人，希望我們今天為他們留下什麼？尤其修建古蹟的重要思維：不能只看修完當下視覺美不美，而要同時看有形／無形、直接／間接、現在／未來的六面向角度，尤其古蹟最重要的，往往正是無形、間接、未來的隱性價值。

鹿港 龍山寺 施振榮 古蹟 修復 文化部 宏碁

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