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北士科水岸宅「樺輝詠鑄」完銷 代銷：有輝達人買進

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
創意家行銷副董事長朱良能。記者游智文／攝影
創意家行銷副董事長朱良能。記者游智文／攝影

台北市北士科園區指標大案「樺輝詠鑄」21日舉辦開工典禮，個案實價揭露共81戶，均價一坪約140萬元，最高達150萬元，為目前北士科新洲美段單價最高的指標案。

負責代銷的創意家行銷副董事長朱良能表示，個案位於河岸第一排，極佳的地段條件，以及產品規畫，吸引許多科技人登門購屋，其中包括輝達（NVIDIA）高階人員。短短不到半年就圓滿完銷結案。

樺輝詠鑄基地位於台北市北投區河美街，基地面積約907坪，規劃地上28層，是新洲美段第一棟樓高突破百米的建築，這是繼「樺輝沐畇」完銷後，樺輝建設在此區的第二個作品。

該案規畫48坪、88坪，以均質、高品質純住家為訴求，在格局規劃與建材結構上，針對高資產自住與二代置產族群量身打造。

朱良能表示，該案總價都超過豪宅門檻，但仍能在短時間內完銷，證明只要地段佳、用料與設計扎實，就能吸引強勁的自用與換屋需求，即便在相對低迷景氣，也能有不錯銷售表現。

朱良能表示，隨著央行陸續放寬第二戶房貸成數等限制，從今年五成放寬到六成，上周又從六成放寬到七成，現市場原本的觀望氣氛已消散，現在看屋應會逐漸回到正常狀態。

他強調，過去數年的信用管制，已徹底清洗掉短期投機炒作資金，留下來的是財務體質穩健的建商與自用型買家。在經濟基本面與股市財富效應支撐下，房市未來將呈現價量回升的穩健格局。

朱良能表示，展望未來，創意家行銷已備妥2027年的推案計畫，今年第4季至明年第1季將有多個大型指標個案登場，包括南港總銷約百億的案子，以及中壢體育園區、中原重劃區等地的重量級推案，總計第4季與明年初的推案量預估可達400億元，明年則上看千億。

台北市北士科園區指標大案「樺輝詠鑄」21日舉辦開工典禮。圖／業者提供
台北市北士科園區指標大案「樺輝詠鑄」21日舉辦開工典禮。圖／業者提供

北士科 輝達 均價

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