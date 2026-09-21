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材料宣布砸3.68億美元 收購歐洲醋酸纖維絲束大廠Cerdia

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
材料-KY董事長王克璋。聯合報系資料照
材料-KY董事長王克璋。聯合報系資料照

材料*-KY（4763）21日召開重大訊息說明記者會，財務長陳界瑞表示，董事會21日通過與黑石集團旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約，將以部分現金及部分股票方式，取得瑞士醋酸纖維絲束製造商Cerdia holding 100%股權，收購總金額約3.68億美元。材料預計增發約9.95%之普通股，並支付現金美金預定約2.14億元。最終交易價金，將依股份購買協議條款決定。

陳界瑞指出，此次交易完成後，集團營運據點將跨越亞洲、歐洲、北美洲及南美洲。

陳界瑞表示，Cerdia的產業歷史可追溯至1912年，擁有逾百年纖維素材材料製造經驗，並於德國設有研發中心。Cerdia員工約1,100人，為全球前三大醋酸纖維絲束製造商之一。其產品應用於眼鏡框、紡織、美妝及高性能濾材等領域。並拓展至電子、醫療及環保永續材料等新興應用。

陳界瑞強調，材料目前以中國大陸生產基地供應全球市場，並透過製造效率、成本管理及垂直整合，建立競爭優勢。Cerdia加入後，集團供應體系將分成兩套系統：由Cerdia負責生產醋酸纖維絲束，材料則負責生產紡織材料、眼鏡框、手機殼以及車用電池等原材料，進一步朝跨洲布局、在地供應、全球協同發展、提升生產調度原料供應與客戶服務的彈性。

陳界瑞表示，面對關稅、物流及地緣政治的變化，跨區域營運布局亦可強化供應鏈韌性、縮短與客戶及市場距離，並及時掌握各區域需求。

材料董事長王克璋表示，此次交易是將兩家具備高度互補優勢的公司結合在一起，未來在主要市場都能有更貼近客戶的布局，也能讓生產、供應及客戶服務更有彈性。雙方在技術、產品及區域布局上各有所長，結合後希望能以更完整產品、更靈活供應能力，服務全球不同市場的客戶。

陳界瑞指出，此次交易現金對價規劃，擬以自有資金支應；公司在兼顧日常營運、資金需求及財務結構下，進行資金配置，並保留後續整合及成長所需的財務彈性。

此案已於21日經材料董事會通過，後續尚待取得相關主管機關核准，並滿足其他交割條件、完成所需程序，後續將依既定規畫推進相關決議。

瑞士 材料 歐洲

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