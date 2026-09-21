北市最後精華地段 松南營區地上權案底價202億元、11月9日開標

國產署21日公告今年第5批12宗國有土地招標設定地上權標的，預計將在11月9日開標，其中最受矚目的是當初被視為輝達（NVIDIA）備案用地之一的松南營區。松南營區面積約3.3公頃，權利金底價202億元，為國產署地上權史上第二高，僅次於世貿三館地上權案。

國產署表示，這批次標的分布全台12個縣市，新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台中市、新竹縣、雲林縣、彰化縣、高雄市、嘉義市、澎湖縣各1宗，合計面積約6.79公頃，權利金底價總計新台幣214億5,014萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％(其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整)，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批次首次列標者7宗，其中台北市松山區土地(原松南營區)面積逾3公頃，近松山機場及民生社區，西側緊鄰109年標脫之國泰營區基地(全球人壽新總部)，附近金融辦公大樓林立，為台北市精華區大面積且坵形方整之國有土地。新北市中和區乙種工業區土地雙面臨路，且鄰近新北環河快速道路，及東西向快速道路，聯外交通便捷；嘉義市商業區土地，鄰近嘉義高中及二二八紀念公園，周邊土地陸續開發，發展可期。3宗住宅區土地，基隆市信義區土地，鄰近培德工家、孝德公園；台中市清水區土地，鄰近康海公園、港區藝術中心；高雄市小港區土地，鄰近台88快速道路鳳山交流道、明義國小，交通及生活機能佳。另宜蘭縣三星鄉甲種建築用地土地，鄰近張美阿嬤萌寵農場等多處觀光景點，具發展民宿潛力。

曾列標土地5宗，其中4宗住宅區土地，花蓮縣花蓮市土地，鄰近東大門觀光夜市、花崗山運動公園，生活及交通機能完整；雲林縣虎尾鎮土地，鄰近高鐵雲林站、中部科學園區虎尾園區，區位條件優越；彰化縣員林市土地，鄰近多個學區、員林火車站，生活機能佳；澎湖縣馬公市土地，鄰近文光國中、澎湖縣政府，交通便利。另1宗新竹縣竹北市行政區土地，鄰近中山高速公路竹北交流道，公共設施完善。

為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，國產署自111年起就位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上之標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續由該署辦理活化利用；招標設定地上權係國家保有土地所有權提供使用權予民間活化國有土地方式，於國人有土斯有財觀念下其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。本批次公告之各宗標的，基地及區位條件均相當優質，歡迎各界踴躍投標。