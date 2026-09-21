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Klook獨家攜手鹿兒島政府 推海外旅客新幹線免費搭

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook獨家攜手鹿兒島政府，推出海外旅客限定新幹線免費搭乘活動。本次合作涵蓋台灣、美國、新加坡、泰國、越南、南韓、香港及中國大陸等八大市場。旅客只要搭乘航班抵達福岡機場，透過Klook兌換指定優惠碼，預訂鹿兒島合作飯店至少一晚且完成問券，即獲得一人一張福岡博多至鹿兒島中央的單程免費新幹線車票，最高補助11,420日圓（約新台幣2,300元）。

Klook台灣市場同步加碼推出九州旅遊優惠，鼓勵旅客一次玩遍福岡與鹿兒島。台灣旅客下訂福岡飯店至少一晚並完成付款，可獲得3張九州旅遊優惠券，適用於九州行程體驗、租車及交通票券，合計最高可省3,000元。

Klook指出，與鹿兒島政府合作，透過新幹線優惠讓旅客從福岡出發，更輕鬆前往鹿兒島，感受九州不同城市的風景與特色。

Klook日本總經理增田航表示，福岡是前往九州的重要入口，但過去較少旅客進一步南下探索鹿兒島。其實從福岡搭乘新幹線前往鹿兒島只需要約80分鐘，希望透過這次合作，讓旅客更容易把鹿兒島加入九州旅遊行程。並以住宿、旅遊優惠等方式，讓旅客有更多理由停留更久、走訪更多九州景點，為鹿兒島當地商家與旅遊業者帶來更多旅客。

鹿兒島擁有豐富的自然景觀與文化特色，包括世界上最活躍的火山之一櫻島，以及列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界自然遺產的屋久島、奄美大島與德之島。此外，鹿兒島獨有的砂浴溫泉，也是旅客來到當地不可錯過的特色體驗。除了自然景觀，鹿兒島也是日本知名的美食產地。

Klook持續透過交通與旅遊產品，帶領國際旅客前往日本熱門城市以外的目的地，過去Klook也與廣島當地政府及商家合作，推出廣島Klook Pass，將新幹線交通與在地體驗結合。產品推出後，銷售量成長超過12倍。2026年，Klook Kreatorverse創作者活動也邀請來自20個市場、約120位Kreator創作者前往廣島，分享當地旅遊內容，持續增加旅客對廣島的關注，帶動前往廣島的每月訂單量成長。

新幹線 鹿兒島 Klook 福岡

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