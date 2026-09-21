高端疫苗跨足越南市場 賽諾菲與超肽開拓生醫創新應用

生醫業者加速研發成果與智慧醫療應用，高端疫苗今天表示，研發的腸病毒疫苗今年進軍越南市場，此為台灣首次有新穎研發疫苗走出國外的成功範例；賽諾菲攜手台灣新創發展糖尿病數位醫療，累計逾3400名病人使用；超肽生物科技則從海洋生物防禦研究跨入生醫領域。

中央通訊社今天舉辦「2026恆健康趨勢論壇」，高端疫苗專案管理處處長陳正揚、賽諾菲香港台灣企業公共事務暨市場准入處長蔡德揚及超肽生物科技總經理林啟文受邀出席，並於論壇上分享疫苗開發、數位醫療及胜肽生醫技術發展等議題看法。

陳正揚以「兒童疫苗是最具價值的投資：台灣腸病毒疫苗的誕生與區域影響力」為題分享。他指出，台灣過去疫苗多仰賴進口，1998年腸病毒71型疫情爆發後，更凸顯自主開發疫苗的重要性。不過腸病毒71型當時主要影響亞洲市場，市場規模及投資報酬率有限，國際大型藥廠投入意願不高，因此需要由區域內企業及政府投入研發。

他表示，高端開發腸病毒疫苗投入超過新台幣30億元，2023年在台上市，目前台灣市占率已達約95%，近3年來累計出貨量超過60萬劑，台灣約每2名新生兒就有1名接種。今年取得越南藥證後，8月起陸續出貨，也是越南首個獲准的腸病毒疫苗，這也是台灣首度有新穎研發疫苗走向國際市場的成功案例。

蔡德揚以「數位醫療與智慧健康管理」為題分享

。他表示，全球數位醫療投資呈成長趨勢，但如何合理定價並納入保險、公費或自費機制，仍是產業面臨的課題。賽諾菲2024年研究德國、英國、法國及日本的數位醫療給付模式，希望提供台灣主管機關作為政策參考。

蔡德揚以賽諾菲長期投入的糖尿病治療為例指出，患者使用胰島素時，須依血糖變化持續調整劑量，但部分患者因擔心低血糖而未充分調整。

他說，賽諾菲與台灣新創智抗糖合作發展數位醫療工具，依患者血糖提供個人化劑量調整建議，目前已有逾3400名病人使用，希望在協助血糖控制之餘，也降低醫療人員照護負擔。

林啟文以「從海洋防禦到人體重啟，一條胜肽開啟跨物種生醫新突破」為題。他表示，超肽從水產養殖及海洋生物防禦研究出發，逐步將胜肽技術延伸至人體生醫領域，目前已完成11項細胞及動物模型驗證，並建立相關資料庫，進一步結合人工智慧進行胜肽設計及優化，探索在不同生醫領域的應用。