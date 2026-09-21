安邦生技攻大腸直腸癌免疫治療缺口 三藥療法進臨床

安邦生技董事長徐祖安今天表示，針對晚期轉移性大腸直腸癌開發三藥合併療法，去年11月起進行臨床試驗，目前台灣、澳洲已有近20名病人接受治療並進行毒性評估，臨床一期預期今年11月可望完成，之後將進入臨床二期。

中央通訊社今天舉辦「2026恆健康趨勢論壇」，徐祖安受邀出席並以「驅動健康新未來，跨越癌症治療的創新之路」為題分享觀點。

徐祖安表示，約95%的晚期轉移性大腸直腸癌患者，因腫瘤基因變化較少，較不容易被免疫系統辨識，現行使用免疫檢查點抑制劑，對這類患者效果有限。

此外，腫瘤內部血管細小，加上基質形成物理屏障，也讓T細胞等免疫細胞較難進入腫瘤，形成所謂「冷腫瘤」；因此目前研究方向之一，就是設法改變腫瘤微環境。

徐祖安表示，安邦目前進行的臨床試驗採三藥合併方式，首先以抗血管新生藥物改善腫瘤血管結構，期望讓藥物與免疫細胞較容易抵達腫瘤；再加入安邦開發的新藥ABT-301，調整腫瘤微環境；最後搭配PD-1抑制劑，希望讓進入腫瘤的T細胞發揮作用，盼三種藥物產生協同作用。

徐祖安表示，ABT-301技術源自台北醫學大學、台灣大學及美國俄亥俄州立大學的研究團隊。安邦生技目前進行全球多中心第一、二期臨床試驗，整體預計收案66人，台灣與澳洲同步進行，現階段仍處於第一期，預期今年11月完成後進入臨床二期。