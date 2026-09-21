松南營區地上權案11月9號開標 權利金底價逾202億元

國產署今天公告12宗國有土地招標設定地上權標的，包含面積逾3公頃的台北市松山區土地（原松南營區），權利金底價逾新台幣202億元，躋身歷來國有非公用土地招標設定地上權前5大，將於11月9日開標。

財政部國產署今天舉行記者會，公布推出12宗國有土地招標設定地上權標的，包含新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台中市、新竹縣、雲林縣、彰化縣、高雄市、嘉義市、澎湖縣各1宗，合計面積約6.79公頃，權利金底價總計214億5014萬餘元。

國產署說明，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%不隨申報地價調整，且地上權及地上建物得辦理一部讓與。

其中最大亮點為首次列標、曾是輝達總部選址備案之一的台北市松南營區。國產署說明，該宗土地面積逾3公頃，近松山機場及民生社區，西側緊鄰109年標脫的國泰營區基地，為全球人壽新總部，附近金融辦公大樓林立，為台北市精華區大面積且坵形方整的國有土地。

國產署表示，同為首次列標的還有新北市中和區乙種工業區土地，雙面臨路，鄰近新北環河快速道路及東西向快速道路，聯外交通便捷；嘉義市商業區土地，鄰近嘉義高中及二二八紀念公園，周邊土地陸續開發，發展可期。

另外還有3宗住宅區土地首次列標，國產署表示，包括基隆市信義區土地，鄰近培德工家、孝德公園；台中市清水區土地，鄰近康海公園、港區藝術中心；高雄市小港區土地，鄰近台88快速道路鳳山交流道、明義國小，交通及生活機能佳。

國產署補充，另宜蘭縣三星鄉甲種建築用地土地也是首次列標，鄰近張美阿嬤萌寵農場等多處觀光景點，具發展民宿潛力。

曾列標土地共有5宗，國產署說明，其中4宗為住宅區土地，包括花蓮縣花蓮市土地，鄰近東大門觀光夜市、花崗山運動公園，生活及交通機能完整；雲林縣虎尾鎮土地，鄰近高鐵雲林站、中部科學園區虎尾園區，區位條件優越。

國產署表示，彰化縣員林市土地，鄰近多個學區、員林火車站，生活機能佳；澎湖縣馬公市土地，鄰近文光國中、澎湖縣政府，交通便利。另1宗新竹縣竹北市行政區土地，鄰近中山高速公路竹北交流道，公共設施完善。