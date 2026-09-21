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豐興開新盤 鋼筋漲每噸200元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

鋼筋大廠豐興（2015） 21日開出本周盤價，受到國際廢鋼價格上漲帶動，市場預期鋼筋報價將隨著反映原料成本而調漲，買盤升溫下，鋼筋牌價調漲每公噸200元；至於廢鋼收購價與型鋼產品基價則維持平盤。

市場人士指出，豐興為反映國際廢鋼報價上漲，連續三周調高國內廢鋼收購價，對鋼筋盤價形成有利支撐，下游盤商及營造廠面對廢鋼原料及半成品報價居高不下，庫存回補需求逐漸釋出，帶動鋼筋看漲買氣。

豐興表示，雖然目前國內鋼筋實際需求仍偏弱，但在連續幾周國際廢鋼報價上漲驅動下，上周全台各鋼筋廠普遍有新單落袋。

豐興本周廢鋼收購價維持在每公噸9,800元，鋼筋牌價上調至每公噸1.83萬元，型鋼基價持平於每公噸2.5萬元，鋼筋、廢鋼價差在每公噸8,500元。

至於在國際原料行情，美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼上周報價每公噸358美元，美國貨櫃廢鋼上周小漲，新價為每公噸344美元，澳洲鐵礦砂上周價格由每公噸97.85美元上漲至98.2美元。

此外，市場人士指出，目前國內鋼筋市場正逐步跨入傳統的需求旺季，後續只要原料市場再有個風吹草動，勢必刺激買盤進場，屆時，各鋼廠將可順勢漲價，啟動新波漲勢。

豐興 調漲

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