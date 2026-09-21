汽車業關注美製車零關稅政策 估明年台灣車市小幅成長

汽車代理商寶嘉聯合執行董事吳睿弘今天表示，預期第4季各品牌車廠促銷力道加大，今年整體車市可小幅成長約5%；2027年觀察美製車零關稅政策何時確定，若政策明朗，明年台灣車市有機會小幅成長。

展望電動車市況，吳睿弘指出，全自動駕駛和人工智慧應用，將成為未來5年至10年加速純電動車市場消費成長的兩大助力，呼籲政府可預先規劃配套措施。

吳睿弘今天在代理新車發表會接受媒體採訪，談到美製車進口的進展，吳睿弘透露，台美雙方正針對對等貿易協定（ART）項目調整進行協商，觀察最後文本何時進入立法院。

吳睿弘指出，ART汽車項目調整可能牽涉到美製皮卡車款（pickup）是否開放進口及是否納入零關稅項目，但整體關鍵仍在農產品項目台美雙方是否有共識，以及立法院審議進度，牽動美製車進口時程。

吳睿弘表示，美製車進口零關稅政策攸關車商引進美製車時程規劃，他期待2027年可以是美製車進口零關稅的元年。

展望第4季和今年台灣車市表現，吳睿弘指出，政府貨物稅補助及汰舊換新政策支撐，今年前8月台灣車市登錄輛數較2025年同期成長2.4%。他表示，若沒有相關政策支持，台灣車市「會更鈍化」、甚至可能衰退，預期第4季各品牌車廠促銷力道加大，今年整體車市仍可小幅成長約5%。

展望明年車市表現，吳睿弘表示，仍需觀察政策影響程度，以及美國進口車開放和零關稅政策何時確定；若政策明朗，明年台灣車市可相對樂觀看待，有機會較今年持續小幅成長。