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最高可貸1500萬！青安3.0上路首月開門紅 受理4605戶月增18%

中央社／ 台北21日電
青安3.0上路逾1個月，財政部今天公布新制上路首月統計。聯合報系資料照
青安3.0上路逾1個月，財政部今天公布新制上路首月統計。聯合報系資料照

青安3.0上路逾1個月，財政部今天公布新制上路首月統計，8月受理4605戶、新台幣396.96億元，較7月增加691戶、32.62億元，增幅為18%、9%，受理金額略高於今年5、6月「搶青安2.0末班車潮」單月水準，反映部分購屋族因加碼措施選擇遞延申貸。

青安3.0提供婚育家庭貸款額度加碼優惠，新婚2年內家庭增加200萬元至1200萬元，育有未成年子女可加碼至1500萬元，不過也增加申貸年齡與核貸年限、借款人年所得總額、房屋總價等限制。

根據財政部國庫署最新統計，今年8月1日青安3.0上路首月，受理戶數共4605戶，包括新婚宅329戶、育兒宅667戶；受理金額達396.96億元，包括新婚宅38.23億元、育兒宅79.71億元。與7月數據相較，無論是受理戶數或金額均呈月增，若比較6月數據，呈現受理戶數略減、受理金額略增的狀況。

考量部分公股行庫提供數據，包含部分7月申請、屬於青安2.0族群，國庫署公布8大公股行庫統計資料，合計受理4995戶、418.49億元，分別為去年4月、113年10月以來最佳。

其中，土地銀行受理戶數1016戶居冠，兆豐銀行受理722戶居次，合庫銀行受理712戶排名第3，台灣銀行受理696戶排名第4，華南銀行受理649戶排名第5，其餘公股銀受理戶數都不到600戶。

撥貸情形方面，統計顯示8月撥貸3985戶、329.16億元，較7月減少1314戶、102.58億元，青安3.0分別占175戶、16.29億元。其中，土地銀行撥貸858戶居冠、台灣銀行撥貸621戶居次，其餘公股銀都不到600戶。

行庫主管分析，先前青安2.0屆期前曾浮現末班車潮，使得7月撥貸戶數及金額均呈月增，8月撥貸情形回歸正常。展望後市，在剛性需求支撐及青安3.0政策延續下，民眾申辦房貸仍有一定誘因，預期全年房市交易量將維持平穩。

青安 國庫署 財政部

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