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都更不只靠建商！住都中心邀銀行、建經組「都更聯盟」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
都更博覽會攤位參觀大合照。圖／國家住都提供
都更博覽會攤位參觀大合照。圖／國家住都提供

國家住都中心21日預告，將籌組「都更專業服務聯盟」，整合銀行、資產管理公司、建築經理公司及民間專業團隊等資源，並導入全案管理機制，希望補足都市更新從前期整合到資金、管理等環節所需的專業服務，進一步擴大都更推動量能。

國家住都中心日前參加第八屆都更危老博覽會。國家住都中心董事長花敬群在行政院長卓榮泰參觀展區時表示，未來「都更聯盟」將整合銀行、資產管理公司、建築經理公司與國家住都中心等資源，協助民間整合團隊取得後續所需資金及建立管理機制，希望提高地主與權利人對整合團隊的信任。

卓榮泰則以「職棒大聯盟」為例表示，國家住都中心可扮演催生大聯盟的角色，把不同民間整合團隊視為一支支「球隊」，協助專業團隊成長，並透過市場良性競爭，增加都市更新推動成果。

國家住都中心執行長柯茂榮20日出席「打造安心宜居城市新解方」趨勢論壇時也表示，都市環境更新速度必須跟上時代發展，尤其在AI快速發展下，都更也是帶動區域發展的重要環節。

柯茂榮指出，未來國家住都中心將籌組「都更專業服務聯盟」平台，整合投入都更的專業人才與團隊，並透過全案管理機制，納入建經公司、專業團隊及銀行等資源，建立較完整的都更服務體系，希望擴大整體推動量能、加快都市更新速度。

國家住都中心都更業務部主任林啟賢則以花蓮花一邨重建案為例，說明如何從前期整合一路延伸到全案管理。

林啟賢以旅遊比喻都更代辦服務指出，自由行雖然自主性較高，但所有細節都必須自己處理；跟團則有導遊、領隊協助安排行程。都更也是類似概念，地主若透過專業代辦機構或都更實施者協助，可由專業團隊處理行政、工程及財務等繁瑣事務，降低地主自行處理的負擔。

除了論壇及講堂，國家住都中心此次展區也設置AI展示機，透過情境故事介紹都更流程，並以問答方式蒐集民眾對都市更新的問題及期待；另安排印章拓印活動，讓參觀民眾逐層完成城市圖像。

國家住都中心表示，都市更新除了建築物重建，也涉及居民、專業團隊及公部門之間的溝通與共識。未來除持續推動公辦都更，也將透過都更專業服務聯盟及全案管理等機制，整合民間專業與金融資源，協助都市更新案件推動。

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