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訊聯智藥人體幹細胞外泌體進軍日粧品市場 新品獲「醫藥部外品」核可

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
訊聯智藥總經理李黛苹分享公司取得醫藥部外品核可。圖／業者提供
訊聯智藥總經理李黛苹分享公司取得醫藥部外品核可。圖／業者提供

訊聯智藥（7808）21日表示，該公司拓展日本市場雙軌布局再傳捷報，人體幹細胞外泌體產品正式切入日本高端妝品市場，另有2項新品取得日本厚生勞動省（MHLW）醫藥部外品核可，主攻頭皮育毛及美白等功能性美容領域。

在營運方面，訊聯智藥指出，公司Exosome Foundry效益顯現，截至2026年8月累計營收較去年同期成長逾2倍，2024年至2026年同期營收複合成長率更突破7成。隨著日本高齡化帶動抗老化與Skin Longevity需求，訊聯細胞智藥加速推進人體幹細胞外泌體在美容醫學與功能性美容市場的應用。

訊聯智藥總經理李黛苹表示，日本醫美及功能性美容市場對產品品質、安全性及科學實證要求極高，審查門檻相對嚴格。取得「醫藥部外品」核可後，產品可依核准範圍進行功能訴求，讓消費者更輕易理解特色，有助加速產品在日本及亞洲市場的商業化進程。

訊聯智藥指出，除了產品准入，訊聯細胞智藥也積極深化日本醫學市場布局。甫於東京舉行的2026 AMWC Japan「世界美容與抗老醫學大會」，訊聯細胞智藥展示了人體幹細胞外泌體ExoCream相關產品與技術，會中並有多位來自日本、印尼、馬來西亞及台灣的醫師發表演講，包括彭賢禮皮膚科診所院長彭賢禮、印尼的皮膚科醫師Dr. Ruri Pamela等，共同分享外泌體在色素調節、疤痕照護、肌膚抗衰老、毛髮生長等臨床應用經驗。

訊聯智藥表示，日本美容外科學會（JSAPS）前理事長、自由之丘診所創辦人古山登隆指出，外泌體相當出色的一點，是適合作為雷射課程後的外用護理，展現卓越的修護力，具高度應用發展潛力。

李黛苹補充，繼透過AMWC Japan國際醫學交流，深化與日本及亞洲醫師的合作，10月18日秋季雷射光電醫學會及11月皮膚科醫學會，也將由臨床醫師持續分享人體幹細胞外泌體科學實證經驗。隨著全球Longevity Economy持續成長，訊聯細胞智藥將持續結合AI與品質管理優勢，加速外泌體從研發、製造到終端產品的全球商業化布局。

幹細胞 外泌體 醫藥

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