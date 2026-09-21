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北高雄門戶新地標「左營高鐵科技之心」 今日動土

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
北高雄門戶新地標「左營高鐵科技之心」21日動土。圖／高市府提供
北高雄門戶新地標「左營高鐵科技之心」21日動土。圖／高市府提供

高雄推進「北城計畫」與大眾運輸導向（TOD）開發指標案件，北高雄門戶新地標「左營高鐵科技之心」21日動土，高雄市長陳其邁與國揚集團創辦人侯西峰董事長、欣揚國際開發侯嘉騏董事長及各界貴賓共同祈福動土，開創半導體門戶新願景。

本案由地方與中央合作推動，吸引民間投資188億元，興建涵蓋A級商辦、旅館、智慧商場、轉運站與節能住宅之複合聚落，並打造空中平台串聯高鐵站，滿足區域產業鏈辦公及生活機能需求。

陳其邁致詞時指出，左營高鐵站是高雄的門戶，此處公辦都更案取名「高雄之門」具備指標性意義，整體規劃除打造兩棟A級辦公大樓、旅宿與住宅外，亦兼顧在地公共福祉，配置里活動中心、公托設施及停車場，提供完善社區機能。他由衷感謝國揚集團、漢來集團與兆豐銀行長期深耕投資高雄，攜手市府實踐公私協力，樹立城市轉型發展的新里程碑。

陳其邁表示，半導體產業已邁入後摩爾時代，先進封裝相關材料與設備需求極為強勁。高雄從南到北串聯嘉義、台南至橋頭、路竹，高科技產業生態系正加速成形，除了鴻海（2317）規畫於白埔產業園區投資伺服器大廠，台積電（2330）各廠建置持續推進，市府高效率展現招商成果，推動整體產業升級。

陳其邁進一步強調，市府積極推動北城計畫，橋頭白埔園區未來將迎來台積電、日月光（3711）、鴻海三大集團，以及多家先進封裝設備與材料供應鏈廠商進駐，白埔園區將成為半導體S廊帶的核心樞紐，直接對接先進封裝研發與市場，加速在地扣件等傳統產業接軌高科技供應鏈。

財政局表示，市府全力推動促參招商，自111年起已連續4年榮獲財政部頒發「招商卓越獎」，114年蟬聯全國招商王，累計民間投資超過3,400億元，本案整體規劃於A、B兩塊基地興建三棟大樓，其中A基地將建置左營轉運站及A級商業辦公空間；B基地規劃公共托育機構、里民活動中心、公園及地下停車場等公益設施，並引進旅館與智慧住宅，提供優質公共設施。

高鐵 高雄 科技 商辦

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