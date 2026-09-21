921地震27周年 戴雲發：六大危險建築加速拆除重建

2026年適逢921大地震27周年。隨著台灣正式邁入超高齡社會，全國屋齡逾30年的老屋已突破550萬戶，「人老、屋也老」的雙老困境已成為許多家庭面對的嚴峻課題。

建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，雖然國內許多老舊房屋當年挺過了921大地震，但建築物的結構安全會隨著時間推移而漸次衰退，房子的價值也會跟著流失。

面對政府近年推動的「老宅延壽機能復新計畫」、「整建維護」及「都更危老重建」等多樣化政策工具，許多屋主常在「究竟該修繕整建，還是拆除重建」的十字路口猶豫不決。戴雲發指出，面對老屋重生的交叉路口，必須回歸「建築結構安全」作為最核心的決策依據，切莫因盲目修繕而忽略了潛在的結構風險。

許多民眾長年存有「我家房子當年挺過921大地震都沒事，耐震結構一定沒問題」的迷思，戴雲發分析，藉由客觀科學數據破除此觀念：921震央（南投）最大地震力達980gal，但當時雙北地區（受盆地效應影響約70~~110gal）與桃園地區（約55~~75gal）實際承受的地震力僅為震央十二分之一到十六分之一左右。

戴雲發強調，這些台北、桃園建築不是挺過921的地震力，而是僅承受921地震的十二分之一到十六分之一左右的地震力，若未來強震的震央就發生在北部鄰近斷層，雙北市與桃園市的建築將直接承受數倍於當年的地表加速度，風險勢必更高了。因此，評估老屋耐震絕不能以「過去撐過921大地震也沒倒」做為建築安全的依據。

921大地震以前設計興建的舊建築，受限於早期耐震規範，結構體質普遍較弱；戴雲發強調，前提必須是建築結構安全無虞，若建築配置方正，則整建維護或老宅延壽確實是好選擇。

戴雲發指出，若房屋經評估屬於下列六大危險類型，強行進行外牆拉皮或修繕效益極低，無異於「幫危樓穿上新衣」，建議可以考慮往拆除重建的方向前進，包括第一技師鑑定耐震能力不足，經專業評估建議拆除重建者。第二改善不具效益，耐震補強評估費用已超過重建成本的二分之一者。

第三高風險地質區域，若位於嚴重土壤液化區且無地下層之老舊建築；第四嚴重海砂屋，房屋氯離子含量過高，造成鋼筋鏽蝕與混凝土剝落，屬於持續性結構破壞，無法僅靠表面裝修修復；第五震後受損建築，若經政府判定為紅單（主結構受損或地基不穩）或黃單（次結構受損、體質偏弱具內傷風險）之建物；第六高風險結構配置，921大地震以前設計、梁柱配置系統類似維冠大樓之危險大樓。

對海砂屋僅進行「外觀拉皮」或「內部裝潢」，如同「穿了新衣的危樓」，建議找專業結構相關技師來鑑定、檢驗，盡早拆除重建。

依都市更新條例，都市更新的處理方式本來就分成重建、整建、維護。重建是拆除原有建築物、重新建築；整建維護則是不拆屋，透過外牆拉皮、增設電梯、耐震補強等修繕與公共設施更新來改善建築物的居住安全與機能。

近期內政部推動的「老宅延壽機能復新計畫」也是不拆屋修繕補助的專案，不用走都市更新程序，對象是屋齡30年以上、4至6樓的集合住宅及6樓以下透天住宅，補助項目包含結構安全性能評估、外牆立面、屋頂防水隔熱、公共管線更新、增設電梯、無障礙設施等，先申請室外、公共項目才能再申請室內專有空間的居家安全與管線修繕。

戴雲發強調，民眾面對老屋該進行修繕整建還是拆除重建，建議須回歸「建築結構安全」做為最核心的決策依據，切莫因盲目修繕而忽略了潛在的結構風險。

台灣身處歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，地震是無法避免的宿命，建築安全刻不容緩。面對老舊房屋的安全危機，他建議，社區與屋主可以透過以下三個步驟積極應對，包括凝聚社區共識、啟動結構健檢、諮詢專業廠商與政策工具。

第一步凝聚社區共識，與鄰居住戶共同討論社區共識；第二步啟動結構健檢，請專業技師進行房屋結構耐震評估，實事求是掌握房屋真實狀況；第三步諮詢專業廠商與政策工具，根據健檢結果與專業廠商諮詢，選擇最適合社區的延壽或重建方案。

戴雲發表是，台灣位在歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，地震的發生是台灣的宿命，建築安全應視為首重，然而，房子是家人最重要的資產，主動了解結構狀況並積極採取行動，才能真正實現居住安全的保障。

針對老屋重建後的全新建築，戴雲特別強調，建築耐震安全絕不能僅停留在書面法規的數值合規，關鍵更在於「工地現場施工品質的落實與實踐」。

戴雲發進一步指出，傳統鋼筋繁瑣的人工綁紮模式，容易受到工人素質與施工空間限制產生斷點與綁紮疏漏，建議採用系統化鋼筋工法施工，將結構鋼筋在工廠經由自動化機具一體化彎折加工成型，使柱核心形成高韌性的緊密圍束，從源頭解決人工綁紮的不確定性。

同時，戴雲發表示，重建案之營造工程團隊應落實「施工品質透明化呈現」，重視過去埋在混凝土內部「看不見的安全品質」，才能確保一棟建築符合安全耐震的好宅。