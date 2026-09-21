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921地震27周年 戴雲發：六大危險建築加速拆除重建

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，有重建需求的民眾可以選擇耐震系統工法且落實施工品質透明化呈現。圖／建築安全履歷協會提供
建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，有重建需求的民眾可以選擇耐震系統工法且落實施工品質透明化呈現。圖／建築安全履歷協會提供

2026年適逢921大地震27周年。隨著台灣正式邁入超高齡社會，全國屋齡逾30年的老屋已突破550萬戶，「人老、屋也老」的雙老困境已成為許多家庭面對的嚴峻課題。

建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，雖然國內許多老舊房屋當年挺過了921大地震，但建築物的結構安全會隨著時間推移而漸次衰退，房子的價值也會跟著流失。

面對政府近年推動的「老宅延壽機能復新計畫」、「整建維護」及「都更危老重建」等多樣化政策工具，許多屋主常在「究竟該修繕整建，還是拆除重建」的十字路口猶豫不決。戴雲發指出，面對老屋重生的交叉路口，必須回歸「建築結構安全」作為最核心的決策依據，切莫因盲目修繕而忽略了潛在的結構風險。

許多民眾長年存有「我家房子當年挺過921大地震都沒事，耐震結構一定沒問題」的迷思，戴雲發分析，藉由客觀科學數據破除此觀念：921震央（南投）最大地震力達980gal，但當時雙北地區（受盆地效應影響約70~~110gal）與桃園地區（約55~~75gal）實際承受的地震力僅為震央十二分之一到十六分之一左右。

戴雲發強調，這些台北、桃園建築不是挺過921的地震力，而是僅承受921地震的十二分之一到十六分之一左右的地震力，若未來強震的震央就發生在北部鄰近斷層，雙北市與桃園市的建築將直接承受數倍於當年的地表加速度，風險勢必更高了。因此，評估老屋耐震絕不能以「過去撐過921大地震也沒倒」做為建築安全的依據。

921大地震以前設計興建的舊建築，受限於早期耐震規範，結構體質普遍較弱；戴雲發強調，前提必須是建築結構安全無虞，若建築配置方正，則整建維護或老宅延壽確實是好選擇。

戴雲發指出，若房屋經評估屬於下列六大危險類型，強行進行外牆拉皮或修繕效益極低，無異於「幫危樓穿上新衣」，建議可以考慮往拆除重建的方向前進，包括第一技師鑑定耐震能力不足，經專業評估建議拆除重建者。第二改善不具效益，耐震補強評估費用已超過重建成本的二分之一者。

第三高風險地質區域，若位於嚴重土壤液化區且無地下層之老舊建築；第四嚴重海砂屋，房屋氯離子含量過高，造成鋼筋鏽蝕與混凝土剝落，屬於持續性結構破壞，無法僅靠表面裝修修復；第五震後受損建築，若經政府判定為紅單（主結構受損或地基不穩）或黃單（次結構受損、體質偏弱具內傷風險）之建物；第六高風險結構配置，921大地震以前設計、梁柱配置系統類似維冠大樓之危險大樓。

對海砂屋僅進行「外觀拉皮」或「內部裝潢」，如同「穿了新衣的危樓」，建議找專業結構相關技師來鑑定、檢驗，盡早拆除重建。

依都市更新條例，都市更新的處理方式本來就分成重建、整建、維護。重建是拆除原有建築物、重新建築；整建維護則是不拆屋，透過外牆拉皮、增設電梯、耐震補強等修繕與公共設施更新來改善建築物的居住安全與機能。

近期內政部推動的「老宅延壽機能復新計畫」也是不拆屋修繕補助的專案，不用走都市更新程序，對象是屋齡30年以上、4至6樓的集合住宅及6樓以下透天住宅，補助項目包含結構安全性能評估、外牆立面、屋頂防水隔熱、公共管線更新、增設電梯、無障礙設施等，先申請室外、公共項目才能再申請室內專有空間的居家安全與管線修繕。

戴雲發強調，民眾面對老屋該進行修繕整建還是拆除重建，建議須回歸「建築結構安全」做為最核心的決策依據，切莫因盲目修繕而忽略了潛在的結構風險。

台灣身處歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，地震是無法避免的宿命，建築安全刻不容緩。面對老舊房屋的安全危機，他建議，社區與屋主可以透過以下三個步驟積極應對，包括凝聚社區共識、啟動結構健檢、諮詢專業廠商與政策工具。

第一步凝聚社區共識，與鄰居住戶共同討論社區共識；第二步啟動結構健檢，請專業技師進行房屋結構耐震評估，實事求是掌握房屋真實狀況；第三步諮詢專業廠商與政策工具，根據健檢結果與專業廠商諮詢，選擇最適合社區的延壽或重建方案。

戴雲發表是，台灣位在歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，地震的發生是台灣的宿命，建築安全應視為首重，然而，房子是家人最重要的資產，主動了解結構狀況並積極採取行動，才能真正實現居住安全的保障。

針對老屋重建後的全新建築，戴雲特別強調，建築耐震安全絕不能僅停留在書面法規的數值合規，關鍵更在於「工地現場施工品質的落實與實踐」。

戴雲發進一步指出，傳統鋼筋繁瑣的人工綁紮模式，容易受到工人素質與施工空間限制產生斷點與綁紮疏漏，建議採用系統化鋼筋工法施工，將結構鋼筋在工廠經由自動化機具一體化彎折加工成型，使柱核心形成高韌性的緊密圍束，從源頭解決人工綁紮的不確定性。

同時，戴雲發表示，重建案之營造工程團隊應落實「施工品質透明化呈現」，重視過去埋在混凝土內部「看不見的安全品質」，才能確保一棟建築符合安全耐震的好宅。

建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，對海砂屋僅進行「外觀拉皮」或「內部裝潢」，如同「穿了新衣的危樓」，建議找專業結構相關技師來鑑定、檢驗，盡早拆除重建。圖／建築安全履歷協會提供
建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，對海砂屋僅進行「外觀拉皮」或「內部裝潢」，如同「穿了新衣的危樓」，建議找專業結構相關技師來鑑定、檢驗，盡早拆除重建。圖／建築安全履歷協會提供

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