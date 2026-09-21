塑化業者看第4季 產品市況分化

塑化業者指出，第4季相對看好純苯、AE等產品，PVC則因多國持續祭出貿易壁壘政策，長期供過於求的市況可望略有改善。

業者預估，純苯加工利差維持有望相對高檔。台化指出，由於烯烴裂解廠長期開動率偏低，裂解汽油產出量不足，也連帶限制純苯產出，整體供應偏緊。由於苯價易受到下游苯乙烯及苯酚需求影響，台化預期下半年下游需求平穩，加工價差應可維持於盈利區間。

台化並表示，8月中以後純苯與輕油間的加工利差放大，台化因應市況、調整製程，補入甲苯及混合二甲苯，使苯維持高產出。

台塑則指出，旺季效應加上中國大陸同業開工率下降，預計丙烯酸酯（AE）價格應有支撐。台塑表示，中國大陸AE同業上海華誼及煙台萬華為降低虧損，調降開工率至五成，市場供給量減少，加上下游塗料和膠帶業步入需求旺季，開工率逐漸提高，需求增加，預期第4季AE價格看漲。

此外，PVC產品雖整體仍供過於求，但台塑、華夏等業者均認為，各國對中國大陸產品祭出反傾銷稅、反補貼調查及進口限價等措施，仍有助PVC市況改善。

台塑表示，今年以來，印度、英國、泰國、韓國及巴西等陸續針對中國大陸PVC同業祭出反傾銷稅、反補貼調查及進口限價等措施；英國、泰國、韓國、巴西等多國也展開反傾銷調查。加上上近期中國大陸內蒙限電、煤炭及電石價格上漲，多家電石法PVC同業停車檢修或降產，預期中國大陸低價PVC出口數量減少，此外，中國大陸為達到2030年碳達峰目標，今年6-8月密集推出降低碳排法規，預計有助改善亞洲PVC市場供需失衡狀況。

華夏也指出，第3季亞洲PVC各廠延長歲修、降產因應市況疲弱，預估9月至第4季，除中國以外，其他區域均展開密集檢修，產能收緊，長期來看，供需結構及行情有望改善。