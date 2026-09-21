北士科水岸宅動土！代銷大老看好明年房市 建商保留戶等黃仁勳來買

樺輝建設北士科水岸豪宅大案「樺輝詠鑄」21日舉辦動土典禮，在輝達（NVIDIA）效應下，上半年開案後火速完銷，最高成交單價達150.07萬元，逆勢繳出佳績，而近期央行鬆綁，建商、代銷更樂觀其成，代銷創意家董事長王明正直言，「房市一定是越來越好」。

創意家副董事長朱良能則指出，央行信用管制已逐步調整，房市被壓抑已久，隨著景氣、股市走強，明年六都房市價量可望逐步向上。

朱良能表示，過去房市通常由股市領先反映，近期台股從2萬點一路走向4萬點，加上台灣整體經濟表現強勁，沒有道理房市一直被壓到現在。而央行總裁楊金龍推動房市信用管制逾兩年，近期政策開始出現調整，雖然目前仍屬逐步放寬，但對市場而言具有訊號意義。

他指出，近年房市受到信用管制壓抑，市場留下來的建商，多是資金及體質較穩健、願意長期經營的業者，且這幾年房價並未明顯下修，主因營造、土地等成本仍處高檔。隨著政策逐步調整，加上中秋節後市場看屋及詢問度增加，預期房市氣氛可望逐漸回溫。

值得一提的是，建商特別保留頂樓三戶，朱良能透露，未來若輝達執行長黃仁勳有置產需求，可望能成為其選擇之一，該案在北士科豪宅產品中定位高端，從建築結構、用料及整體規劃均投入較高規格，吸引不少科技業、醫生、傳產等高階買盤。

針對北士科區域發展，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，央行政策調整後，亮點個案如虎添翼，因此像是全台最強重劃區北士科當然會吸引更多資產族群，看準多屋多一成貸款而多買一戶，可望持續看到衝破單價150萬元的交易紀錄。

「樺輝詠鑄」位於北投洲美街，為面北士科水岸豪宅產品，基地面積約907坪，投資興建為樺輝建設，營造由大陸工程負責，採SC鋼骨結構，規劃地上28層、地下4層，總戶數104戶住家及2戶店面，坪數45坪、49坪及90坪。

創意家副董事長朱良能。記者朱曼寧／攝影