震撼交棒！大億交通創辦人吳俊億辭任董座 未來布局曝光

大億交通（1521）公司21日公告表示，21日接獲董事長吳俊億先生辭任書，生效日為115年09月21日，僅辭董事長職務，保留董事身分，至新任董事長選任前由副董事長岩邊惠先生代理其職務。新任董事長將於115年09月29日董事會選任後另行公告。

公司表示，大億交通是由董事長吳俊億創立，並在1988年與日本小糸製作所合資，長期由吳俊億擔任董事長，成為汽車燈最著名的台廠供應廠商。此次吳俊意再次發揮調和能力，與日方大股東溝通，轉動大億交通培養專業經理人。在卸下董事長職務後，吳俊億未來仍將持續發揮協調功能，給予公司發展運作的意見。

未來公司將由現有經營團隊持續推動各項營運策略，在現有經營基礎上化汽車零組件核心事業，提升營運效率、強化客戶關係與拓展國際市場。