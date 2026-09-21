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房仲奧斯卡「金仲獎」登場 王瑞祺：激勵更多年輕從業人員走入產業

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房仲全聯會理事長王瑞祺。圖／業者提供
房仲全聯會理事長王瑞祺。圖／業者提供

第25屆傑出「金仲獎」楷模頒獎17日登場，中華民國不動產仲介公會全聯會表示，金仲獎素有「房仲奧斯卡」美譽，自1999年創辦以來，已成為國內不動產仲介業最具代表性的榮譽殿堂。

本屆共表揚18家優良不動產經紀業、22名傑出經紀人及42名傑出經紀營業員，總計82位楷模。

房仲公會全聯會理事長王瑞祺表示，今年獲獎者不僅具備優異的專業能力，更兼具人文關懷與社會責任，在協助消費者保障交易安全、提供專業諮詢、帶領團隊成長及回饋地方社區等面向，都展現標竿典範。

他表示，金仲獎最大的價值，不只是肯定過去的成績，更希望藉由楷模故事的分享與經驗傳承，激勵更多年輕從業人員持續成長，讓產業人才生生不息。

承辦今年頒獎典禮的台北市房仲公會理事長蘇金城表示，金仲獎表揚優秀菁英長年對產業付出，這是十多年來再次回到首都舉辦。

全台各地不動產交易型態差異大，台北市作為全國不動產市場的重要樞紐，住宅、商用不動產、都市更新及商辦等市場多元發展，承辦第25屆金仲獎別具意義，也期盼將台灣房仲產業長年建立的專業制度、服務品質與公益精神持續向外擴散，進一步提升整體產業形象。

金仲獎評審團指出，今年獲獎的經紀業、經紀人及經紀營業員，在專業服務、人才培育、科技應用及公益參與等面向都有亮眼表現。

經紀業組有深耕地方數十年的優質企業，也有積極導入數位管理、AI科技及創新服務模式的新興團隊，展現兼容並蓄的產業活力；經紀人與經紀營業員則在法規專業、交易安全、客戶經營及團隊帶領等面向表現傑出，充分展現房仲人的專業價值。

王瑞祺表示，近年房市回歸理性發展，市場在金融政策調整及放款管理趨於審慎下，更凸顯專業服務的重要性。消費者的期待已從單純成交，提升到交易安全、法規諮詢、貸款規劃、稅務協助及資產配置等全方位服務。

尤其AI人工智慧、大數據分析及數位工具快速發展，正加速改變服務模式，未來房仲業將朝向「專業顧問化」發展，以更完整的服務協助民眾降低交易風險，提升購售屋體驗。

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