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yoxi 跨域攜手 KFC、HOLA 串聯美食與居家體驗推限定優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
yoxi 持續拓展多元生活場景，從餐飲到居家，串聯更多元的日常生活體驗。和泰集團／提供
yoxi 持續拓展多元生活場景，從餐飲到居家，串聯更多元的日常生活體驗。和泰集團／提供

和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi 瞄準多元化的生活需，持續拓展多元生活場景，從餐飲到居家，串聯更多元的日常生活體驗，推出中秋節期間限定的優惠，yoxi 攜手 HOLA 從乘車到選枕，打造量身舒適體驗及yoxi 與肯德基 KFC 跨界合作，串聯交通與餐飲場景。

yoxi持續透過跨業合作拓展多元生活場景。繼日前攜手忠泰美術館，將移動服務延伸至藝文體驗後，此次再跨足餐飲與居家領域，攜手 KFC 肯德基與居家品牌 HOLA 推出期間限定優惠活動，從美食到舒適生活，持續串聯消費者的日常體驗，帶來更多元的生活禮遇。

中秋節是親友團聚的重要時刻。yoxi 本次攜手 KFC 肯德基推出中秋限定活動，民眾參與 yoxi Facebook 指定活動，即可領取肯德基中秋優惠代碼；完成指定任務，還有機會抽中必勝客比薩券及肯德基貴賓禮遇券，為中秋聚餐增添更多驚喜與優惠。透過本次合作，yoxi 將移動服務延伸至餐飲消費情境，讓每一趟出發都成為美好聚會的一部分。

除了美食饗宴，yoxi 也攜手 HOLA 從「舒適」出發，串聯移動與居家生活。yoxi APP 提供乘車偏好設定，乘客可依需求選擇安靜乘車、手機充電或大車廂等服務；HOLA 則透過全新智能選枕服務，協助消費者找到更適合自己的睡眠選擇。

即日起至 9 月 30 日，參與 yoxi Facebook 指定活動，即可獲得 HOLA 消費滿額 300 元折價券，讓消費者搭著 yoxi 出發，把舒適好眠一起帶回家。

此外，yoxi 持續以消費者需求為核心，透過跨域合作拓展餐飲、居家、藝文及生活風格等多元場景。此次攜手 KFC 與 HOLA，分別從聚餐與居家兩大面向切入，進一步深化品牌與消費者的日常連結。

未來，yoxi 也將持續攜手更多合作夥伴，串聯不同生活場景，為消費者帶來更便利、多元且貼近需求的生活體驗。

yoxi 攜手 HOLA 從乘車到選枕，打造量身舒適體驗。和泰集團／提供
yoxi 攜手 HOLA 從乘車到選枕，打造量身舒適體驗。和泰集團／提供

yoxi 與肯德基 KFC 跨界合作，串聯交通與餐飲場景。和泰集團／提供
yoxi 與肯德基 KFC 跨界合作，串聯交通與餐飲場景。和泰集團／提供

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