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藍鑽級水岸！秀朗橋北側重劃區首案「漢皇洸境」開工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
業者／提供
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雙和地區知名品牌建商「漢皇集團」，21日舉辦「漢皇洸境」（Aqua One）開工典禮，該案是秀朗橋北側重劃區首發1號作品，是近年來最受矚目的水岸指標個案，個案訴求新店溪水岸第一排、街廓串連9萬坪秀朗追風河濱公園的「雙首排」景觀優勢。

「秀朗橋北側重劃區」橫跨新北市中、永和，此重劃區不只有開闊的水綠休閒軸帶，且面河景觀沒有高架橋與河堤遮阻，擁有「藍鑽級水岸重劃區」的美譽。

秀朗北側重劃區輪廓呈南北狹長，全境沿著新店溪左岸的水綠軸帶縱向舒展，其中又以重劃區東側的面河第一排位置，視野最佳。深耕雙和數十載的「漢皇集團」所取得的秀朗北土地，則全數為河景第一排。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，集團第一個住宅作品，就是永和區的「銀河水都」，睽違34年後，再度於周邊推出水岸景觀宅，對品牌來說深具承先啟後的意義。

他也提到，秀朗北側的優勢區位，完美整合生活機能與慢活休閒，搭配漢皇洸境高規格制震以及New RC結構的建築規劃，是漢皇創辦以來致力「城市共好．生活共行．住者共感」的實踐。

漢皇集團表示，秀朗北全境採低密度開發，將近50%為公園、綠地等公共空間，加上重劃區整齊美觀的街廓，以及親水休閒廊帶，生活空間品質大幅超越擁擠的舊市區。

此外，秀朗北側還是新北市首座低衝擊開發示範區，是一種打造水韌性的海綿城市工具。極端氣候下，台灣面臨加劇的暴雨、洪災、澇患，更突顯海綿城市對永續宜居、土地安全，以及房產保值的關鍵影響。

秀朗橋北側重劃區地處新北市首環中的最外環，可快速銜接新北環快、64快速以及水源快速道路，進入公館與十四張生活圈以及敦南商圈。此一重劃區也近捷運秀朗橋站，於景安站可轉乘中和新蘆線，大坪林站可轉乘松山新店線。

孫鼎翔表示，目前漢皇集團確定的都更、危老、合建等全數案件量已高達50案，大規模的公辦都更案，一是「永和大陳地區」的單元6、7，合計總面積為6,960坪，總銷上看500億。

另一個則是在2026年8月以最優申請人取得「新北市頂溪捷運周邊地區公辦都市更新案（A區）」，基地面積高達1.67公頃，全案總價值約400億。

漢皇集團近年將推案版圖朝台北市一級戰區，包括中正區武昌街「漢皇城双」、文山區木柵路「漢皇蒔序」、士林海光段「漢皇韶光」等精華聚落，多達上千億的都更案量。

孫鼎翔表示，台灣的住宅空間必須回應市民與市場的期待，在實踐公共性時，更要「共感」購屋者對當代生活的核心需求，他說：「當所有人都對一件事帶有共感、相同頻率，就會集結成一種文化和方向，對漢皇來說，就是打造出好好陪伴每個人過生活的房子。」

漢皇集團副董事長孫鼎翔。記者游智文／攝影
漢皇集團副董事長孫鼎翔。記者游智文／攝影

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