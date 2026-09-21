快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

全球免疫新藥研發迎轉型潮？精準抗體、神經免疫掀新藥市場商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球免疫新藥研發迎來轉型潮，從廣效型免疫抑制逐步走向精準標靶抗體，白斑症、神經發炎等未滿足醫療需求成為藥廠布局焦點。隨免疫藥物市場持續擴大，精準抗體有望開啟新藍海，安立璽榮旗下EI-001臨床進展也受到市場關注。

法人分析，全球免疫新藥開發正從傳統「廣效型免疫抑制」，逐步轉向「精準標靶抗體與細胞訊息調控」。據資料，全球免疫藥物市場規模預估將由2025年的3,372億美元，以18.4%的年複合成長率（CAGR）擴大至2035年的1.85兆美元，其中自體免疫及神經發炎領域成長動能受到關注。

法人表示，隨類風濕性關節炎、乾癬等傳統免疫疾病治療市場逐步成熟，國際藥廠研發方向也開始聚焦未滿足醫療需求，包括白斑症及阿茲海默症等領域，前者鎖定Th1／IFN-γ免疫路徑，後者則聚焦神經發炎及微膠細胞（Microglia）調控。

其中，法人表示，全球白斑症患者約7,000萬人，市場仍存在治療需求。現有治療以外用及口服JAK抑制劑為主，不過針對體表面積較大的中重度患者，以及長期維持治療，仍存在進一步開發空間。

法人表示，安立璽榮旗下全人源單株抗體EI-001鎖定IFN-γ標靶，目前處於白斑症臨床二期階段，透過抑制與黑色素細胞受損相關的發炎訊號，尋求改善白斑症治療效果。公司規劃於2027年上半年完成白斑症臨床二期收案，並於2027年內完成解盲，後續臨床進展值得持續關注。

神經

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

艾爾生醫後天登創櫃板

國邑新藥獲美二期臨床核准

航運、生技族群 搶鏡

全球首款美國FDA生髮適應症雷射登台　絲凱鉑診所成指定治療院所　國際毛髮醫學技術接軌台灣

相關新聞

央行鬆綁房市會好？ 專家：現在問題是銀行不想借

雖然央行鬆綁房市信用管制，第二屋從六成提高到七成，但專家表示，政策表面上增加購屋人的資金彈性，但銀行與壽險公司的房貸排撥潮仍未明顯緩解，部分案件甚至必須等待兩個月。

yoxi 跨域攜手 KFC、HOLA 串聯美食與居家體驗推限定優惠

和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi 瞄準多元化的生活需，持續拓展多元生活場景，從餐飲到居家，串聯更多元的日常生活體驗，推出中秋節期間限定的優惠，yoxi 攜手 HOLA 從乘車到選枕，打造量身舒適體驗及yoxi 與肯德基 KFC 跨界合作，串聯交通與餐飲場景。

藍鑽級水岸！秀朗橋北側重劃區首案「漢皇洸境」開工

雙和地區知名品牌建商「漢皇集團」，21日舉辦「漢皇洸境」（Aqua One）開工典禮，該案是秀朗橋北側重劃區首發1號作品，是近年來最受矚目的水岸指標個案，個案訴求新店溪水岸第一排、街廓串連9萬坪秀朗追風河濱公園的「雙首排」景觀優勢。

中鼎集團獲APEA「年度企業領袖」與「優異勵志品牌」雙獎

台灣工程龍頭中鼎集團（CTCI）於亞太區最具指標的「亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards, APEA）中，奪下「年度企業領袖」與「優異勵志品牌」兩項榮譽。頒獎典禮已於18日舉行，集團總裁余俊彥接受頒發APEA最高肯定「年度企業領袖」；集團品牌長胡美貞則代表領取「優異勵志品牌」獎項。

三重2都更案核定 海砂屋改建21層大樓、再增公共幼兒園

新北市三重再添2件都市更新案。新北市府本月11日及17日分別核定三重區過田段、中興段都市更新案，其中過田段現況為屋齡約40年的海砂屋，更新後將改建為21層住商大樓，並設置約165坪社區長照機構；中興段則將老舊工業廠房改建為12層廠辦大樓，提供223坪公共化幼兒園，預計可收托120名孩童。

三重站海砂屋都更案核定了 將建21層大樓

新北都更再添成果，新北市政府21日表示，核定實施「三重區過田段841地號等20筆土地都市更新案」及「三重區中興段299地號等2筆土地都市更新案」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。