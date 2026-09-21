全球免疫新藥研發迎轉型潮？精準抗體、神經免疫掀新藥市場商機

全球免疫新藥研發迎來轉型潮，從廣效型免疫抑制逐步走向精準標靶抗體，白斑症、神經發炎等未滿足醫療需求成為藥廠布局焦點。隨免疫藥物市場持續擴大，精準抗體有望開啟新藍海，安立璽榮旗下EI-001臨床進展也受到市場關注。

法人分析，全球免疫新藥開發正從傳統「廣效型免疫抑制」，逐步轉向「精準標靶抗體與細胞訊息調控」。據資料，全球免疫藥物市場規模預估將由2025年的3,372億美元，以18.4%的年複合成長率（CAGR）擴大至2035年的1.85兆美元，其中自體免疫及神經發炎領域成長動能受到關注。

法人表示，隨類風濕性關節炎、乾癬等傳統免疫疾病治療市場逐步成熟，國際藥廠研發方向也開始聚焦未滿足醫療需求，包括白斑症及阿茲海默症等領域，前者鎖定Th1／IFN-γ免疫路徑，後者則聚焦神經發炎及微膠細胞（Microglia）調控。

其中，法人表示，全球白斑症患者約7,000萬人，市場仍存在治療需求。現有治療以外用及口服JAK抑制劑為主，不過針對體表面積較大的中重度患者，以及長期維持治療，仍存在進一步開發空間。

法人表示，安立璽榮旗下全人源單株抗體EI-001鎖定IFN-γ標靶，目前處於白斑症臨床二期階段，透過抑制與黑色素細胞受損相關的發炎訊號，尋求改善白斑症治療效果。公司規劃於2027年上半年完成白斑症臨床二期收案，並於2027年內完成解盲，後續臨床進展值得持續關注。