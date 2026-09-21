中鼎集團獲APEA「年度企業領袖」與「優異勵志品牌」雙獎

台灣工程龍頭中鼎集團（CTCI）於亞太區最具指標的「亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards, APEA）中，奪下「年度企業領袖」與「優異勵志品牌」兩項榮譽。頒獎典禮已於18日舉行，集團總裁余俊彥接受頒發APEA最高肯定「年度企業領袖」；集團品牌長胡美貞則代表領取「優異勵志品牌」獎項。

「亞太傑出企業獎」由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦，旨在表彰亞太地區具傑出企業家精神、持續創新及永續領導力的卓越企業與領袖。余俊彥在致詞時表示，這份榮耀歸功於全球8000位同仁的長期努力；中鼎最引以為傲的，不只是在世界各地完成一座又一座重大工程，更重要的是始終以工程專業回應時代挑戰，為產業與社會創造長遠價值。

CTCI品牌亦獲「優異勵志品牌」肯定。中鼎自2016年啟動品牌銳變計畫以來，在品牌價值的實質表現上，中鼎近三年持續蟬聯經濟部「台灣最佳國際品牌」，品牌價值高達1.43億美元，是台灣工程產業中唯一入選的企業。

中鼎此次獲獎也同步揭示了集團近年在AI與ESG兩大全球趨勢下的布局與實績。截至今年9月，中鼎在高科技工程領域的新簽約額已占總簽約額逾56%，展現強勁的接單爆發力，同時導入AI創新研發與智慧科技，大幅提升專案執行效率與成本競爭力。在ESG方面，作為「地球永續的把關者」，中鼎實踐永續願景，攜手全球客戶與供應鏈打造對環境友善的綠色工程，精準對接全球淨零碳排的龐大商機。