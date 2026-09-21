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投資金額近60億元 高雄市「青年高暨陸服社案」公開招商

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

國家住都中心擔任實施者推動的高雄市「青年高暨陸服社案」公開招商，本案採合併二處基地、跨區權利變換方式實施，基地位於高雄市新興區，緊鄰捷運美麗島站及信義國小站，位處雙捷運生活圈核心，合計面積約5,600平方公尺(約1,694坪)，全案投資金額約59億元。

國家住都中心表示，本案共有兩處基地，「青年高分社案」基地面積為2,282平方公尺，位於中正三路與忠孝一路交口，距捷運美麗島站6號出口僅約200公尺，處於中正路金融辦公商圈，並位於金管會與高雄市政府共同推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍內，開發定位為高品質商業辦公空間。

「陸軍服務社案」基地面積為3,318平方公尺，位於復興二路及新田路交口，鄰近五福路高雄高商文教生活圈，對側緊鄰高雄高級商業職業學校，具備良好景觀及開放空間條件，規劃開發為優質住宅空間。二案均為高雄舊市區基地方正且具規模的精華土地，深具都更開發潛力。

國家住都中心表示，本案採跨區權利變換方式實施，更新後國家住都中心將集中分回「青年高分社案」基地辦公空間，出資人則以取得「陸服社」基地為主，並配合更新計畫書內容留設連續性人行步道或騎樓空間，串聯周邊公共空間及既有人行系統，其餘規劃設計則保有更多彈性。

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