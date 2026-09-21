三重2都更案核定 海砂屋改建21層大樓、再增公共幼兒園

新北市三重再添2件都市更新案。新北市府本月11日及17日分別核定三重區過田段、中興段都市更新案，其中過田段現況為屋齡約40年的海砂屋，更新後將改建為21層住商大樓，並設置約165坪社區長照機構；中興段則將老舊工業廠房改建為12層廠辦大樓，提供223坪公共化幼兒園，預計可收托120名孩童。

新北市都更處表示，三重區過田段841地號等20筆土地都市更新案，基地位於捷運菜寮站及三重站周邊，面積約754坪，現有87戶，建物屋齡約40年，因屬海砂屋，已有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕等問題。

更新後預計興建地上21層、地下6層住商大樓，並配合市府「都更二箭：主幹道沿線基準容積加給」政策，設置約165坪社區長照機構，提供在地高齡照顧服務；基地另將留設約184坪綠化開放空間，並規畫友善人行動線。

另一件中興段299地號等2筆土地都市更新案，位於捷運先嗇宮站周邊，基地面積約1558坪，更新前為屋齡40年以上的老舊工業廠房，更新後將改建為地上12層、地下3層的現代化廠辦大樓。

該案同樣配合都更二箭政策，規畫提供223坪空間作為公共化幼兒園，預計設置4個班級、收托120名孩童；沿光復路一段則將留設6公尺寬綠化人行開放空間，改善周邊步行環境及都市景觀。

新北市城鄉局表示，市府持續透過都更三箭及多元都市更新政策改善老舊建築，也鼓勵更新案導入公益設施及友善步行空間，未來將持續推動危險建築重建，兼顧居住安全及公共利益。

三重區中興段299地號，更新後建物模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

三重區過田段841地號外部樑柱龜裂。圖／新北市城鄉局提供

三重區過田段841地號更新後模擬示意圖。圖／新北市城鄉局提供