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三重站海砂屋都更案核定了 將建21層大樓

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
三重區過田段841地號更新後模擬示意圖。新北市政府／提供
三重區過田段841地號更新後模擬示意圖。新北市政府／提供

新北都更再添成果，新北市政府21日表示，核定實施「三重區過田段841地號等20筆土地都市更新案」及「三重區中興段299地號等2筆土地都市更新案」。

位於捷運菜寮站及三重站周邊的三重區過田段都市更新案，基地面積約754坪，現況為屋齡約40年的海砂屋建築，戶數有87戶，因混凝土剝落、鋼筋鏽蝕等情形，重建需求迫切。

更新後將興建地上21層、地下6層住商大樓，除改善居住安全外，響應市府都更二箭政策，申請基準容積加給並設置約165坪之社區長照機構，提供在地高齡照顧服務資源，另留設約184坪之綠化開放空間配合友善人行動線，營造高齡友善與宜居生活環境。

另一案為三重區中興段都市更新案，位於三重區捷運先嗇宮站周邊，基地面積約1,558坪，更新前為屋齡40年以上老舊工業廠房。

此案透過都市更新，將重建為地上12層、地下3層現代化廠辦大樓，並申請市府都更二箭政策提供223坪公共化幼兒園，預計規劃4個班級共收托120位孩童，同時沿主幹道光復路一段留設6公尺寬之綠化人行開放空間，提升公共利益並改善周邊地區的都市景觀。

新北市政府城鄉發展局表示，市府持續透過都更三箭及多元都市更新政策，協助市民改善老舊建築居住環境，並鼓勵結合公益設施及友善步行空間等提升生活品質，打造安全、宜居且具公共價值的城市環境。

都更 海砂屋

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