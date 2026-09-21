上曜啟動「千億市值大計劃」 10家上市櫃企業跨域整合

上曜建設（1316）21日宣布，將以集團總市值突破1,000億元的目標發展，目前已從深耕南台灣的專業建設公司，成功轉型為橫跨高端地產、AI大健康、低空經濟、電子科技、高階材料、生技醫療、運動休閒及環保水資源等八大領域的跨產業集團。

上曜表示，集團展現強勁轉型綜效，今年前八月營收53.62億元，年增122.06%，截至今年上半年，集團合併總資產亦已達283.69億元。

面對未來的資本規劃，上曜宣布，將轉變傳統營運思維，不是單純追求高殖利率，也不以每年發放多少現金股利作為企業價值的唯一衡量標準，轉向以「長期成長」為核心的資本配置策略，重視營收成長、獲利能力、資產效率、產業競爭力，透過持續研發、跨界併購與產業資源導流，全力推進千億市值的營運藍圖。

上曜集團總裁張祐銘指出，企業能否持續提升價值的關鍵在於成長。傳統配息型思維是把過去賺到的錢發出去，而成長型思維是透過精準的資本配置，把今天賺到的1元，轉化為未來的2元甚至3元。

張祐銘表示，集團未來將採用「成長優先、紀律投資、適度回饋」原則，將資金效益最大化，投入具備高成長潛力的併購與新事業。

截至目前，上曜集團已建構以上曜為核心，串聯世紀民生（5314）、斐成（3313）、永捷（4714）、信立（4303）、天良（4127）、詠昇（6418）、星雲（8047）、萬年清（6624）及邁達康（9960）等10家上市櫃公司的產業平台。

上曜集團強調，衝刺千億市值並非仰賴單一產業，而是透過「產業互補、技術互補、通路互補」三維度進行深度的資源整合，將10家獨立企業進化為高度協同的產業生態系，

展望未來，上曜表示，下一階段的營運核心，將聚焦於跨公司間的「交叉銷售」機制。未來將推動會員系統、CRM客戶管理、電子商務、AI推薦演算法及海外通路的共享整合。

例如新建案將作為智慧水務與AI健康住宅的示範場域；天良的保健食品與世紀民生的健康數據，可直接導入邁達康的運動會員體系；材料端的研發成果則能拓展至終端消費與電子產品，讓10家公司互為客戶、供應商與通路夥伴，讓每一家企業都比加入集團之前更有競爭力，讓每一項資產都能產生更多價值，讓每一次併購都能創造跨產業「1＋1＞2」的產業綜效。

上曜集團表示，下一個十年，集團將持續以「併購、整合、賦能、成長」的平台化經營模式，讓各事業體在生態圈中快速獲利與升級，從「配息型思維」走向「成長型思維」，從「公司集合」走向「產業生態系」，朝向千億級產業控股平台的里程碑穩健邁進。